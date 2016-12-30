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СМИ сообщили о закрытии школы для детей дипломатов США в Москве

30 декабря 2016, 06:52

По сообщению телеканала CNN, это стало первой мерой в ответ на введенные США новые санкции.


Россия в ответ на новые санкции и высылку дипломатов из США приняла решение о закрытии англо-американской школы в Москве, в которой обучаются дети сотрудников диппредставительств Соединенных Штатов, Великобритании и Канады. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источник в Вашингтоне.

Кроме того, по словам собеседника телеканала, распоряжением закрывается дом отдыха американского посольства в Серебряном Бору. Официального подтверждения данной информации с российской стороны не поступало.

29 декабря президент США Барак Обама объявил о введении новых антироссийских санкций против ФСБ, ГРУ, еще ряда организаций, а также шести физических лиц, объяснив это кибератаками на избирательную систему Соединенных Штатов со стороны России.

В тот же день США решили выслать 35 российских дипломатов и закрыть доступ к двум объектам, используемым российскими работниками, — в Нью-Йорке и Мэриленде (по некоторым данным, речь идет о недвижимости, используемой дипломатами в качестве дач). Эта мера заявлена как «ответ на кампанию притеснения американских дипломатов в Москве со стороны властей России».

Пресс-секретарь президент РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия даст адекватный ответ на новые санкции. Введение ответных мер анонсировала и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Англо-американская школа была основана в 1949 году, с 2000 года располагается в новом комплексе с театром и бассейном в районе Покровское-Стрешнево на северо-западе Москвы. В ней обучается более тысячи детей в возрасте от 4 до 18 лет.

Источник: Lenta.ru.

Фото: flickr.com/_NIK9476.

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