Годовой отчет АО «Самрук-Энерго» - лауреат конкурса

Итоги конкурса, как и 2015 году, в очередной раз подтвердили высокий уровень раскрытия и подачи информации АО «Самрук-Энерго», сохраняющей лидерские позиции в корпоративном секторе по качеству подготовки годового отчета.

Годовой отчет АО «Самрук-Энерго» вновь стал лучшим в конкурсе рейтингового агентства «Эксперт РА Казахстан» в номинации «Лучший годовой отчет в нефинансовом секторе», а также серебряным призером в номинации «Лучший интерактивный отчет».





28 декабря 2016 года состоялась церемония награждения по результатам VI Ежегодного Конкурса Годовых Отчетов, проведенного рейтинговым агентством RAEX («Эксперт РА Казахстан») при поддержке АО "Казахстанская фондовая биржа".





Итоги конкурса, как и 2015 году, в очередной раз подтвердили высокий уровень раскрытия и подачи информации АО «Самрук-Энерго», сохраняющей лидерские позиции в корпоративном секторе по качеству подготовки годового отчета.









По мнению экспертов, годовой отчет «Самрук-Энерго» характеризуется достаточно полным раскрытием информации по всем аспектам деятельности. Жюри считает, что компания продолжает работать над развитием нефинансовой части, используя принципы «Глобальной инициативы по отчетности» и отраслевого протокола GRI в области электроэнергетики (Electric utility, EU). В ходе подготовки документа учитывались требования к отчетности Глобального договора ООН и Международные стандарты финансовой отчетности.





Экспертами отмечено, что компания следует передовым практикам не только при подготовке содержания документа, но и работает над его формой. К примеру, годовой отчет компании за 2015 г. состоит из двух томов, где для удобства восприятия финансовая отчетность помещена отдельно. Компанией была издана краткая версия годового отчета где представлены только основные итоги деятельности организации. Следуя современным тенденциям, ежегодно готовится интерактивная версия годового отчета, размещаемая на веб-сайте.





Всего в конкурсе участвовало 137 компаний, где победителей определили члены экспертного жюри, в состав которого вошли профессионалы в области корпоративного управления и подготовки отчетности.





АО «Самрук-Энерго», выражая благодарность за высокую оценку экспертов, продолжит совершенствовать свой опыт и применять лучшую международную практику раскрытия информации.







