Поэтапное повышение тарифов на "коммуналку" ждет астанчан

Субъекты естественных монополий в Астане будут повышать тарифы на коммунальные услуги поэтапно, пока что они договорились придержать действующие цены до лета 2017 года, рассказал руководитель департамента Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции (КРЕМиЗК) МНЭ РК по городу Астана Булат Танабергенов , передает корреспондент , передает корреспондент Zakon.kz





«Хотелось бы еще отметить касательно коммунальных тарифов по городу Астане. Еще в конце 2015 года нашим департаментом для всех базовых субъектов, которые оказывают услуги теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, электроэнергии, всем согласно тарифной политике государства утверждены тарифы на долгосрочные периоды, начиная с 2016 года и по 2020 год», - пояснил он на пресс-конференции.





Б. Танабергенов указал, что рост тарифов предусматривается в пределах 2-3% ежегодно. «Ежегодно предусматривается порядка 2-3% рост для субъектов естественных монополий», - указал руководитель департамента.

Вместе с тем, он уточнил, что для ГКП «Астана Су Арнасы» по услугам водоснабжения и водоотведения утвержден один тариф с 2016 по 2020 год, который не будет изменяться в течение этого периода.





«По остальным субъектам - это тепло, электроэнергия, начиная с 1 января 2016 года, предусмотрен ежегодный рост до 2020 года. Однако, на сегодня нашими субъектами естественных монополий принято решение о снижении проектирования и оставлении тарифов на уровне 2016 года. Тем самым тарифы на коммунальные услуги, начиная с 1 января 2017 года по городу Астана в течение полугода, по решению самих субъектов останутся на уровне действующих, то есть 2016 года», - проинформировал представитель КРЕМиЗК МНЭ РК.





Б. Танабергенов пояснил, что поставщики комуслуг оставят тарифы 2016 года до 1 июля 2017 года, а уже потом будет приниматься какое-либо решение.





«По росту тарифов. По снабжению тепловой энергии изначально предполагалось с 1 января 2017 года 13% роста, по передаче, распределению электроэнергии «Астана РЭК» рост предполагался 2%, по теплотранзиту - это передача тепловой энергии - 6%, но тарифы останутся в течение полугода на уровне действующих. Субъекты до 1 июля 2017 года издали свой собственный приказ о не повышении тарифов и оставлении на уровне 2016 года. Начиная с 1 июля, к этому времени придем, там уже будет принято решение. Кроме «Астана Су Арнасы» по всем ежегодно небольшое увеличение тарифов ожидается», - заключил спикер.





Автор: Ксения Давыдова, Астана