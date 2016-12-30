В трех регионах Казахстана из-за метели объявили штормовое предупреждение
30 декабря 2016, 12:19
Метель ожидается в Астане, в Акмолинской области, в СКО и Павлодарской области.
Синоптики объявили штормовое предупреждение в трех регионах Казахстана на 31 декабря и 1-2 января. , передает Zakon.kz
Так, в Астане утром и днем 31 декабря, сутки 1-2 января ожидается метель, юго-западный ветер 15-20 м/с, 1-2 января порывы 25 м/с.
В Акмолинской области утром и днем 31 декабря ожидается метель, юго-западный ветер 15-20, порывы 25 м/с.
1-2 января в Северо-Казахстанской, Акмолинской, Павлодарской областях ожидается метель, юго-западный ветер 15-20, порывы 25, местами более 30 м/с.
Фото: tula.glavny.tv
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4837078-013a5e794e57af8efa891be0dcc3ae7e
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com