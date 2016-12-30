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В трех регионах Казахстана из-за метели объявили штормовое предупреждение

30 декабря 2016, 12:19

Метель ожидается в Астане, в Акмолинской области, в СКО и Павлодарской области.


Синоптики объявили штормовое предупреждение в трех регионах Казахстана на 31 декабря и 1-2 января. , передает Zakon.kz

Так, в Астане утром и днем 31 декабря, сутки 1-2 января ожидается метель, юго-западный ветер 15-20 м/с, 1-2 января порывы 25 м/с.
В Акмолинской области утром и днем 31 декабря ожидается метель, юго-западный ветер 15-20, порывы 25 м/с.

1-2 января в Северо-Казахстанской, Акмолинской, Павлодарской областях ожидается метель, юго-западный ветер 15-20, порывы 25, местами более 30 м/с.


Фото: tula.glavny.tv



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