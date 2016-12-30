Россия объявляет персонами нон грата 35 американских дипломатов
30 декабря 2016, 17:39
По словам главы ведомства, Москва не оставит санкции Вашингтона без ответа и будет действовать на принципах взаимности/
Россия объявляет персонами нон грата 35 американских дипломатов - 31 сотрудника посольства в Москве и четырех из генконсульства в Санкт-Петербурге. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, передает ТАСС.
"Мы, конечно, не можем оставить подобные выходки без ответа, взаимность - это закон дипломатии и международных отношений, - сказал он.
- Поэтому МИД России вместе с коллегами из других ведомств внес предложение на рассмотрение президента России о том, чтобы объявить персонами нон грата 31 сотрудника посольства США в Москве и четверых дипломатов из генконсульства в Санкт-Петербурге".
"Кроме того, предложено запретить американцам пользоваться их дачей в Серебряном Бору и их складом на улице Дорожная", - добавил Лавров. "Рассчитываем, что эти предложения будут рассмотрены в самом оперативном порядке", - отметил он.
Министр подчеркнул, что обвинения США во вмешательстве РФ на государственном уровне в выборы безосновательны.
"Уходящая американская администрация Барака Обамы, обвиняя Россию во всех смертных грехах, пытаясь обвинять нас в том числе и в провале своих внешнеполитических инициатив, безосновательно выдвинула дополнительные обвинения в том, что российская сторона на государственном уровне вмешивалась в избирательную кампанию в США, в результате которой демократический кандидат потерпел поражение", - сказал Лавров.
"Вчера администрация США, не приведя никаких фактов и доказательств, объявила о новой волне санкций в отношении Российской Федерации, - продолжил министр. - Под санкции попала ФСБ РФ, ряд других российских ведомств и физических лиц. Санкции также охватили наших дипломатов. 35 человек, работающих в Вашингтоне и в Сан-Франциско (31 в Вашингтоне и четверо в Сан-Франциско), должны покинуть США до конца дня 1 января".
Закрытые США российские объекты предназначались для отдыха детей
По словам главы российского МИД, закрытые администрацией США российские объекты - дачи в штатах Нью-Йорк и Мэриленд - предназначались для отдыха детей на зимних каникулах.
"Нам запрещено пользоваться собственностью, которая является государственной собственностью Российской Федерации, - сказал он. - Это одна дача для отдыха наших сотрудников в Вашингтоне и вторая дача для отдыха наших сотрудников в представительстве России при ООН".
"Манеры американской администрации вполне очевидны. И в том и в другом случае дачи предполагались, чтобы дети в период зимних каникул на них отдыхали, там лагеря традиционно открываются, - продолжил российский министр. - И эти дачи объявлены шпионскими гнездами, как я понимаю из сообщений американской администрации".
29 декабря стало известно, что Вашингтон вводит новые санкции в отношении Москвы в связи с приписываемыми ей хакерскими атаками на американские институты. Оглашенные в четверг ограничительные меры коснулись некоторых российских компаний, Федеральной службы безопасности и Главного управления (ГУ, бывшее ГРУ) Генштаба ВС РФ, а также высшего руководства ГУ. Кроме того, власти США объявили персонами нон грата 35 российских дипломатов и сообщили о закрытии двух принадлежащих РФ объектов в штатах Нью-Йорк и Мэриленд.
В Москве неоднократно отвергали причастность к кибератакам. Комментируя новые санкции, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что они являются проявлением агрессии.
Фото © Геннадий Хамельянин
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