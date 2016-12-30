Россия объявляет персонами нон грата 35 американских дипломатов - 31 сотрудника посольства в Москве и четырех из генконсульства в Санкт-Петербурге. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров,

"Мы, конечно, не можем оставить подобные выходки без ответа, взаимность - это закон дипломатии и международных отношений, - сказал он.

- Поэтому МИД России вместе с коллегами из других ведомств внес предложение на рассмотрение президента России о том, чтобы объявить персонами нон грата 31 сотрудника посольства США в Москве и четверых дипломатов из генконсульства в Санкт-Петербурге".

"Кроме того, предложено запретить американцам пользоваться их дачей в Серебряном Бору и их складом на улице Дорожная", - добавил Лавров. "Рассчитываем, что эти предложения будут рассмотрены в самом оперативном порядке", - отметил он.





Министр подчеркнул, что обвинения США во вмешательстве РФ на государственном уровне в выборы безосновательны.

"Уходящая американская администрация Барака Обамы, обвиняя Россию во всех смертных грехах, пытаясь обвинять нас в том числе и в провале своих внешнеполитических инициатив, безосновательно выдвинула дополнительные обвинения в том, что российская сторона на государственном уровне вмешивалась в избирательную кампанию в США, в результате которой демократический кандидат потерпел поражение", - сказал Лавров.





"Вчера администрация США, не приведя никаких фактов и доказательств, объявила о новой волне санкций в отношении Российской Федерации, - продолжил министр. - Под санкции попала ФСБ РФ, ряд других российских ведомств и физических лиц. Санкции также охватили наших дипломатов. 35 человек, работающих в Вашингтоне и в Сан-Франциско (31 в Вашингтоне и четверо в Сан-Франциско), должны покинуть США до конца дня 1 января".





Закрытые США российские объекты предназначались для отдыха детей





По словам главы российского МИД, закрытые администрацией США российские объекты - дачи в штатах Нью-Йорк и Мэриленд - предназначались для отдыха детей на зимних каникулах.

"Нам запрещено пользоваться собственностью, которая является государственной собственностью Российской Федерации, - сказал он. - Это одна дача для отдыха наших сотрудников в Вашингтоне и вторая дача для отдыха наших сотрудников в представительстве России при ООН".



