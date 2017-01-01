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Расстрелявший людей в ночном клубе Стамбула террорист ликвидирован

1 января 2017, 09:25

Силовики завершили спецоперацию.


Террорист, напавший на ночной клуб в Стамбуле, ликвидирован силовиками, пишет РИА Новости со ссылкой на Guardian.

Полицейские постепенно покидают район рядом с клубом.

Ночной клуб Reina в Стамбуле был атакован в новогоднюю ночь. Как утверждают СМИ, стрельбу открыли люди в костюмах Санта-Клаусов. Злоумышленники были вооружены автоматами Калашникова.

Губернатор Стамбула Васип Шахин, в свою очередь, уточнил, что атаку, жертвами которой стали 35 человек, а еще 40 получили ранения, совершил террорист-одиночка.

Клуб Reina находится в районе Бешикташ, который расположен рядом с мостом через пролив Босфор, разделяющим азиатскую и европейскую части Стамбула.

Фото © REUTERS/ Osman Orsal


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