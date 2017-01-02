В Актау произошел крупный пожар на рынке «Масат»

Жертв и пострадавших нет. Общая площадь горения составила 1500 кв. м.

В первый день нового года пожарные Мангистауской области ликвидировали сложный пожар, сообщает Zakon.kz со ссылкой на официального представителя Комитета по чрезвычайным ситуациям МВД Республики Казахстан Руслана Иманкулова.

1 января в 19:32 по времени Астаны в ДЧС Мангистауской области поступило телефонное сообщение о пожаре рынка «Масат» г. Актау.

В 19:33 по повышенному рангу к месту вызова направлены пожарные подразделения.

По прибытию первого пожарного подразделения в 19:36 было установлено, что происходит открытое горение рынка на примерной площади 500 кв. м.

По мере сосредоточения сил и средств были созданы три боевых участка, которыми выполнялись задачи по тушению, защите рядом расположенных контейнеров и торговых прилавков. Одновременно создали оперативный штаб пожаротушения.

Всего в ликвидации пожара задействовано 11 основной, 8 специальной пожарной техники и 137 человека личного состава гарнизона.

Принятыми мерами пожар был локализован в 21 час. 23 мин. и ликвидирован в 22 час. 00 мин.

Не допущено распространения огня на нижележащий этаж и находящиеся рядом контейнеры и прилавки.

Жертв и пострадавших нет. Общая площадь горения составила примерно 1500 кв. м.



