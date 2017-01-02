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Число погибших при обрушении дома в Шахтинске возросло до девяти

2 января 2017, 08:57

Среди погибших было двое грудничков и один малыш шести лет.


По сообщению представителя КЧС МВД РК Руслана Иманкулова, число людей, погибших при частичном обрушении многоэтажного дома в городе Шахтинске Карагандинской области, увеличилось до девяти человек, сообщает Zakon.kz.

Из-под завалов извлечено девять погибших, из них трое мужчин, трое женщин, трое детей. Двое из детей 2016 года рождения, один — 2010 г.р.

Из-под завалов в 8.15 извлечен живой - мужчина, 32 года. Итого извлекли 9 погибших и одного живого человека.

Напомним, вечером 1 января обрушилась часть многоэтажного дома в поселке Шахан города Шахтинска. Спасательные операции ведутся до сих пор.

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