Число погибших при обрушении дома в Шахтинске возросло до девяти

По сообщению представителя КЧС МВД РК Руслана Иманкулова, число людей, погибших при частичном обрушении многоэтажного дома в городе Шахтинске Карагандинской области, увеличилось до девяти человек,

Из-под завалов извлечено девять погибших, из них трое мужчин, трое женщин, трое детей. Двое из детей 2016 года рождения, один — 2010 г.р.

Из-под завалов в 8.15 извлечен живой - мужчина, 32 года. Итого извлекли 9 погибших и одного живого человека.