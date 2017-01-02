МВД РК озвучило версию причины обрушения жилого дома в Шахтинске
Мог произойти взрыв газового котла.
Обрушение части пятиэтажного жилого дома в Карагандинской области Казахстана, в результате которого погибли девять человек, могло произойти из-за взрыва отопительного котла в подвале, сообщили РИА Новости по телефону горячей линии, открытой МВД в связи с чрезвычайной ситуацией.
Часть пятиэтажного дома обрушилась в поселке Шахан Карагандинской области вечером в воскресенье. Спасатели извлекли из-под завалов тела девяти человек, в том числе трех детей.
"По предварительной информации, причиной обрушения мог стать взрыв отопительного котла. Он находился в подвале дома", — сказала оператор горячей линии.
Она добавила, что в больницу доставлены два человека, пострадавшие при обрушении – взрослый мужчина и девочка.
Напомним, вечером 1 января обрушилась часть многоэтажного дома в поселке Шахан города Шахтинска. Спасательные операции ведутся до сих пор. Число погибших - 9, выживших - 1.
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Фото © РИА Новости. Валерий Мельников
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