В Шахане обрушилась часть многоэтажного дома
2 января 2017, 08:15
Возможной причиной мог стать взрыв газового котла.
Вечером 1 января в поселке Шахан города Шахтинска Карагандинской области обрушилась часть многоэтажного жилого дома. Возможной причиной в МВД РК предварительно назвали взрыв газового котла.
К утру из-под завалов извлекли девять тел погибших человек, среди которых были трое детей. Еще один человек, мужчина 32 лет, был извлечен утром живым.
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