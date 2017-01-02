Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
 
Новости за сегодня

В Шахане обрушилась часть многоэтажного дома

2 января 2017, 08:15

Возможной причиной мог стать взрыв газового котла.


Вечером 1 января в поселке Шахан города Шахтинска Карагандинской области обрушилась часть многоэтажного жилого дома. Возможной причиной в МВД РК предварительно назвали взрыв газового котла.

К утру из-под завалов извлекли девять тел погибших человек, среди которых были трое детей. Еще один человек, мужчина 32 лет, был извлечен утром живым.



Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код