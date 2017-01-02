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По факту обрушения дома в Шахане возбудили уголовное дело

2 января 2017, 11:43

Об этом заявил аким области.


По факту обрушения части пятиэтажного дома в поселке Шахан Карагандинской области Казахстана, где погибли девять человек, возбуждено уголовное дело, сообщает информационное агентство "Интерфакс"

Уголовное дело возбудили по статье 292 части 3 (нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее гибель двух и более человек) Уголовного кодекса.

Напомним, часть пятиэтажного дома обрушилась в поселке Шахан города Шахтинска Карагандинской области Казахстана вечером 1 января. Спасатели извлекли из-под завалов тела девяти человек, в том числе троих детей, двое из них были 2016 года рождения. Один человек выжил. По предварительной информации, причиной обрушения мог стать взрыв отопительного котла, который находился в подвале дома.

Аким Карагандинской области Нурмухамбет Абдибеков выехал на место трагедии. По факту обрушения возбуждено уголовное дело.

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