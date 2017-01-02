Появились новые фотографии с места ЧП в Шахане
На месте обрушения продолжаются поисково-спасательные работы.
В поселке Шахане города Шахтинск Карагандинской области спасатели продолжают разбор обрушившихся конструкций пятиэтажного жилого дома, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Комитета по ЧС МВД РК.
Напомним, часть пятиэтажного дома обрушилась в поселке Шахан города Шахтинска Карагандинской области Казахстана вечером 1 января. Спасатели извлекли из-под завалов тела девяти человек, в том числе троих детей, двое из них были 2016 года рождения. Один человек выжил. По предварительной информации, причиной обрушения мог стать взрыв отопительного котла, который находился в подвале дома.
Все новости по теме читайте здесь.
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.