Появились новые фотографии с места ЧП в Шахане

На месте организованы подвижные пункты обогрева как для граждан, так и для личного состава. Аварийно-спасательные работы продолжаются. Открыт телефон горячей линии +7 (7215) 63-24-17.





К поискам привлечено 280 человек, среди которых - спасатели, сотрудники полиции, местные исполнительные органы, бригады скорой медицинской помощи, тяжелая инженерная техника В/Ч 52859 Национальной Гвардии, частные предприниматели.