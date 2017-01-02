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Появились новые фотографии с места ЧП в Шахане

2 января 2017, 11:58

На месте обрушения продолжаются поисково-спасательные работы.


В поселке Шахане города Шахтинск Карагандинской области спасатели продолжают разбор обрушившихся конструкций пятиэтажного жилого дома, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Комитета по ЧС МВД РК.
На месте организованы подвижные пункты обогрева как для граждан, так и для личного состава. Аварийно-спасательные работы продолжаются. Открыт телефон горячей линии +7 (7215) 63-24-17.

К поискам привлечено 280 человек, среди которых - спасатели, сотрудники полиции, местные исполнительные органы, бригады скорой медицинской помощи, тяжелая инженерная техника В/Ч 52859 Национальной Гвардии, частные предприниматели.

Напомним, часть пятиэтажного дома обрушилась в поселке Шахан города Шахтинска Карагандинской области Казахстана вечером 1 января. Спасатели извлекли из-под завалов тела девяти человек, в том числе троих детей, двое из них были 2016 года рождения. Один человек выжил. По предварительной информации, причиной обрушения мог стать взрыв отопительного котла, который находился в подвале дома.

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