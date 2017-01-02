СМИ опубликовали список погибших при обрушении пятиэтажки в Шахане

Стал известен список погибших при обрушении пятиэтажного жилого дома в поселке Шахан города Шахтинска Карагандинской области, передает Sputnik Казахстан.

По данным на 1 января от врачей скорой помощи, дежуривших на месте ЧП, погибли на месте женщины, 1988, 1953 года рождения, мужчины 1981, 1960 и 1957 года рождения.

Также погибли две девочки 2016 года рождения, одной из них было приблизительно шесть месяцев.

Андропова Ольга Владимиовна 1988 года рождения,

Андропов Виталий Михайлович 1981 года рождения,

Андропова Евангелина Витальевна 2016 года рождения,

Кан Татьяна Кузьминична 1953 года рождения,

Алексеенко Владимир Алексеевич 2016 года рождения,

Алексеенко Елена Юрьевна 1980 года рождения,

Галышев Владимир Иванович 1960 года рождения,

Галышев Артур 2010 года рождения,

Михайлов Валерий Семенович 1956 года рождения.

Напомним, ЧП произошло 1 января 2017 года в 22.40. Жильцов оставшейся части дома эвакуировали и приступили к разбору завалов. Второго января были найдены еще два тела. Как сообщалось ранее, утром в понедельник 32-летний мужчина найден живым под завалами. По предварительным данным, причиной обрушения мог стать взрыв отопительного котла в подвале дома.