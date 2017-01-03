В Карагандинской области хоронят погибших под завалами дома

Похороны будут проходить каждый день до 7 января.

В Карагандинской области во вторник, 3 января, в последний путь провожают одного из погибших под завалами дома в Шахане, другие похороны пройдут 4-7 января, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима области.

«Похороны Валерия Михайлова состоятся сегодня в поселке Сарепта. Погибший 60-летний мужчина работал в ТОО «КАРЭМ». Остались супруга и сын», - сказали в пресс-службе акима области.

Двух членов семьи Галышевых похоронят 4 января на кладбище поселка Шахан. 5 января в Шахане простятся с семьей Андроповых, в которой погибли три человека. Пенсионерку Татьяну Кан будут хоронить 6 января на кладбище поселка Восьмидомики, где покоится ее отец. В праздник Рождества, 7 января, на Шаханском кладбище похоронят Елену Алексеенко с маленьким сыном. Двое погибших мужчин работали на шахтах - «Тентекская» и Шахтинская». Две погибшие женщины ухаживали за детьми в декретном отпуске.

Как сообщалось ранее, акимат взял на себя расходы по организации похорон и поминальных обрядов. Кроме того, власти обещали материальную помощь семьям погибших и пострадавшим. «По 1 миллиону тенге материальной помощи получат родные на каждого погибшего члена семьи. Пострадавшим, которые находятся в больнице, выплатят по 500 тысяч тенге», - сказала руководитель пресс-службы акима области Алия Сыздыкова.

В связи с трагедией в Шахане решением акима Шахтинска объявлена ЧС местного масштаба.

Напомним, 1 января в 22 часа 40 минут в спасательные подразделения ДЧС Карагандинской области поступило сообщение об обрушении части многоэтажного дома в поселке Шахан. На место происшествия незамедлительно направлены силы и средства департамента по чрезвычайным ситуациям, проведена эвакуация жильцов дома. При акимате поселка Шахан была организована «горячая линия» по телефону: 8 (72156) 3-24-17. Из-под завалов спасатели извлекли тела 9 погибших, из которых трое мужчин, трое женщин, трое детей.

Официально список жертв предоставил ДЧС Карагандинской области. Среди погибших два младенца 2016 года рождения. В трех семьях трагедия унесла несколько человек. Спасен из-под завала выживший 32-летний мужчина. В больницы госпитализированы двое пострадавших. Причиной обрушения многоэтажки стал взрыв котла автономной системы отопления, установленный в подвальном помещении 4-го подъезда. Дом, где произошла ЧС, 1987 года постройки. Всего в нем 60 квартир, в обрушившемся подъезде - 10 квартир. По информации акимата, в доме проживало 118 человек. В обрушившемся подъезде - 25 жильцов, с учетом гостей предположительно находилось порядка 30 человек.

Шаханцы из-за отсутствия централизованной системы самостоятельно решали вопрос с отоплением. По сведениям властей, вопрос о строительстве новой котельной ставился с 2013 года, разработана проектно-сметная документация, но проблема упирается в финансирование. По факту ЧС материал зарегистрирован в едином реестре досудебных расследований по статье 292 ч. 3 УК РК (Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее гибель людей). В связи с ЧП в Шахане выразил соболезнование Президент РК Нурсултан Назарбаев. Глава государства поручил акиму Карагандинской области, а также уполномоченным государственным органам принять неотложные меры для оказания всесторонней помощи всем пострадавшим жильцам, установления причин чрезвычайного происшествия.

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