Ученый: Москва носит имя казахского джигита

Москва носит имя казахского джигита. Об этом объявил доктор филологических наук Мекемтас Мырзахметулы, передает " передает " Мой город ".





В интервью, размещенному на сайте Qazaquni.kz, Мырзахметулы, ссылаясь на неназванного болгарского историка, сказал, что Киевскую Русь возглавлял Сункар, который, «как сообщается, был казах. Его называли Станислав Соколов. Он женился на дочери русских, проживающих там же. Он и создал российскую государственную систему. Чтобы скрыть это, киевский князь Владимир Мономах все записи уничтожил и сделал фальшивые документы… Это сказал болгарский историк.»





Далее профессор утверждает, что в 1088 году в Москве был известен казахский джигит по имени Асат Мосқау.





«Местный народ его полюбил и присвоил его имя городу. То есть столица России носит имя казаха,» — говорит Мырзахметулы.