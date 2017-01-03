Гражданин Кыргызстана опроверг свою причастность к теракту в Стамбуле

Он отметил, что 31 декабря находился еще в Кыргызстане и, следовательно, не может быть причастен к теракту.

Гражданин Кыргызстана Яхья Машрапов, который, по данным турецких СМИ, мог быть причастен к нападению на ночной клуб в Стамбуле, заявил, что не имеет никакого отношения к теракту , передает , передает РИА Новости





Ранее СМИ сообщили , что в совершении теракта подозревается 28-летний гражданин Кыргызстана Машрапов. В социальных сетях также появилась фотография его паспорта.





По данным АКИpress, Машрапов 3 января прилетел из Турции в аэропорт Бишкека и уже был допрошен сотрудниками Госкомитета национальной безопасности страны (ГКНБ).





Машрапов объяснил, что 1 января прилетел в Стамбул из Бишкека по делам, связанным с торговлей, но при возвращении сотрудники турецких правоохранительных органов сняли его с самолета.





"Они допрашивали меня на протяжении часа. Из-за этого самолет до Бишкека задержали на час. Они объяснили, что допросили меня в связи с терактом в новогоднюю ночь, сказали, что я внешне немного похож на преступника с фото, попросили прощения и посадили меня в самолет", — цитирует слова Машрапова агентство.





Он отметил, что 31 декабря находился еще в Кыргызстане и, следовательно, не может быть причастен к теракту. Машрапов также заявил, что не знает, каким образом фото его паспорта появилось в интернете.





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