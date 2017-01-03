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Гражданин Кыргызстана опроверг свою причастность к теракту в Стамбуле

3 января 2017, 19:15

Он отметил, что 31 декабря находился еще в Кыргызстане и, следовательно, не может быть причастен к теракту.


Гражданин Кыргызстана Яхья Машрапов, который, по данным турецких СМИ, мог быть причастен к нападению на ночной клуб в Стамбуле, заявил, что не имеет никакого отношения к теракту, передает РИА Новости.

Ранее СМИ сообщили, что в совершении теракта подозревается 28-летний гражданин Кыргызстана Машрапов. В социальных сетях также появилась фотография его паспорта.

По данным АКИpress, Машрапов 3 января прилетел из Турции в аэропорт Бишкека и уже был допрошен сотрудниками Госкомитета национальной безопасности страны (ГКНБ).

Машрапов объяснил, что 1 января прилетел в Стамбул из Бишкека по делам, связанным с торговлей, но при возвращении сотрудники турецких правоохранительных органов сняли его с самолета.

"Они допрашивали меня на протяжении часа. Из-за этого самолет до Бишкека задержали на час. Они объяснили, что допросили меня в связи с терактом в новогоднюю ночь, сказали, что я внешне немного похож на преступника с фото, попросили прощения и посадили меня в самолет", — цитирует слова Машрапова агентство.

Он отметил, что 31 декабря находился еще в Кыргызстане и, следовательно, не может быть причастен к теракту. Машрапов также заявил, что не знает, каким образом фото его паспорта появилось в интернете.

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Фото: REUTERS/ Osman Orsal.

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