В Алматы таксист, спешащий к клиенту, сбил его
4 января 2017, 13:46
Пешехода госпитализировали.
На пр.Райымбека в Алматы водитель автомобиля FAW столкнулся с Toyota Camry и сбил пешехода, передает корреспондент Zakon.kz.
ДТП произошло в районе пересечения с ул.Фурката. Мужчина стоял у обочины и ловил машину. К нему подъехала Toyota Camry. И как только машина остановилась, сзади раздался визг тормозов. Пешеход увидел, как в их сторону несется FAW. Мужчина побежал в сторону. Но легковушка, столкнувшись с Toyota, зацепила и пешехода. После чего, переехав ул. Фурката, заскочила на бордюр и остановилась у надземного перехода.
Пострадавшего мужчину госпитализировали.
Как стало известно, водитель FAW тоже хотел остановиться за Toyota, увидев голосующего человека, но ему это плохо удалось.
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