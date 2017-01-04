В Алматы таксист, спешащий к клиенту, сбил его

На пр.Райымбека в Алматы водитель автомобиля FAW столкнулся с Toyota Camry и сбил пешехода , передает корреспондент , передает корреспондент Zakon.kz





ДТП произошло в районе пересечения с ул.Фурката. Мужчина стоял у обочины и ловил машину. К нему подъехала Toyota Camry. И как только машина остановилась, сзади раздался визг тормозов. Пешеход увидел, как в их сторону несется FAW. Мужчина побежал в сторону. Но легковушка, столкнувшись с Toyota, зацепила и пешехода. После чего, переехав ул. Фурката, заскочила на бордюр и остановилась у надземного перехода.





Пострадавшего мужчину госпитализировали.





Как стало известно, водитель FAW тоже хотел остановиться за Toyota, увидев голосующего человека, но ему это плохо удалось.



