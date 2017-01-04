12 основных изменений в налоговом законодательстве, вступивших в силу с 2017 года

В Казахстане с 1 января 2017 года вступил в силу целый ряд важных изменений в налоговом законодательстве. Подборку из 12 наиболее важных из них собрал юрист Александр Каплан на своей странице в Facebook , сообщает Zakon.kz.





1.Появился подпункт 29-3 пункта 3 статьи 155 Налогового кодеса, согласно которому установлено освобождение от ИПН дохода физического лица, полученного в рамках реализации Программы рефинансирования ипотечных жилищных займов, в виде:





- прощения основного долга в части суммы ранее капитализированного вознаграждения, комиссии, неустойки (пени, штрафа);

- прощения задолженности по вознаграждению, комиссии, неустойке (пени, штрафу);

- уменьшения размера требования к заемщику по сумме основного долга ипотечного займа, полученного в иностранной валюте, в результате пересчета такой суммы в тенге с применением официального курса Нацбанка по состоянию на 18 августа 2015 года;

- дохода заемщика, который относится к социально уязвимым слоям населения в соответствии с законодательством РК о жилищных отношениях, в связи с оплатой за такое лицо финансовыми организациями государственной пошлины с подаваемого в суд искового заявления.





2. Предусмотрен перенос сроков декларирования в один этап с 2020 года вместе ранее действовавшего плана:

на 1 этапе с 2017 года – государственными служащими, судьями, работниками национальных компаний управленческого и административного профиля, а также работниками бюджетных организаций;

на 2 этапе с 2020 года – всеми остальными физическими лицами.





При этом внесены изменения, предусматривающие увеличение порога наличных денег, дебиторской, кредиторской задолженности, а также другого имущества, указываемых в декларации об активах и обязательствах, со 160-кратного МЗП (3 900 000 тенге) до 500-кратного МЗП (12 000 000 тенге). Несвоевременная подача декларации будет грозить штрафом не 30 МРП, а 3 МРП.





3. Сертификат резидентства для целей применения норм международного налогообложения теперь может предоставляться на бумажном носителе как распечатку электронного документа (!), размещённого на интернет-портале иностранного уполномоченного органа.





4. Теперь при покупке чего-либо и в случае, если вам пробивают чек через ККМ, счёт-фактура не пробивается. Её и до этого не всегда пробивали, но теперь это чётко закреплено.





5. При проплате через POS-терминал - аналогично, счёт-фактура не пробивается.





6. Электронные сигареты внесены в качестве средств, облагаемых акцизами.





7. Отложено введение нормы на 2019 год, согласно которой налогоплательщики по налогу на имущество, производящие оценку имущества у оценщиков, должны будут определять налоговую базу в размере переоцененной (рыночной) стоимости, но не ниже его среднегодовой балансовой стоимости, определяемой в соответствии с МСФО.





8. С 1 июля 2017 года вступит в силу статья 661-1, согласно которой налоговые органы представляют физическим лицам сведения о суммах долгов по налогам на имущество, земельному налогу и налогу на транспортные средства путём:





- размещения на интернет-ресурсах налоговых органов;

- указания в документах, применяемых для расчетов поставщиком коммунальных услуг;

- направления на адреса электронной почты налогоплательщика;

- направления СМС-сообщения на номера сотовых телефонов, представленные налогоплательщиком.





Для этого надо предоставить в УГД свой номер телефона и email.





9. Регистрация ИП теперь осуществляется уведомительном порядке, а не привычном регистрационном. Иными словами, чтобы стать ИП надо лишь уведомить УГД, а не регистрироваться.





10. Введено поэтапное снижение порога для обязательной регистрации в качестве плательщика НДС, так:





- с 1 января 2017 года до 1 января 2018 года - минимум оборота составляет 30000-кратный размер МРП, установленного законом о республиканском бюджете и действующего на 1 января соответствующего финансового года;

- с 1 января 2018 года до 1 января 2019 года - 25000-кратный размер МРП;

- с 1 января 2019 года до 1 января 2020 года - 20000-кратный размер размер МРП;

- с 1 января 2020 года – 15000-кратный размер МРП.





11. Часть функций по налоговым проверкам ликвидируемых ИП и юрлиц передали аудиторам, внося правку в пп.1 п.1 ст.37-2, подняв планку СГД ликвидируемого объекта в 2 раза с 60 000 до 120 000 МРП.





12. Введён так называемый «предварительный акт налоговой проверки», разумеется, обжалуемый налогоплательщиком при несогласии. Это - великолепная возможность по защите своих интересов перед органом госдоходов до получения самого финального акта налоговой проверки.





13. При Министерстве финансов Республики Казахстан создана Апелляционная комиссия для рассмотрения жалоб на уведомление о результатах проверки и (или) уведомление об устранении нарушений уполномоченного органа.





«Изменений много, все надо подробно изучать, но имеющиеся, безусловно, радуют тем, что упрощают работу налогоплательщиков с государством и позволяют более качественно отстаивать свои права и интересы как на досудебном этапе, так и в суде», - отметил юрист.



