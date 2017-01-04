Статус кочегара в деле о взрыве котла в Шахане пока не установлен
4 января 2017, 17:31
Кочегар, дежуривший в Шахане в день трагедии, объявлен в розыск.
В ДВД Карагандинской области прокомментировали ситуацию с кочегаром, дежурившим в день ЧП с обрушением дома в Шахане, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Данные кочегара установлены. В настоящий момент устанавливается его местонахождение для выяснения обстоятельств по данному факту», - сказал руководитель пресс-службы ДВД области Бакытжан Кудияров.
Он добавил, что, прежде всего, нужны свидетельские показания работника, от которых зависит расследование. Только потом следователи определят его статус в деле.
Как уже сообщалось, кочегар, дежуривший в Шахане в день трагедии, объявлен в розыск. Об этом сказал аким Шахтинска
Напомним, 1 января в 22 часа 40 минут в спасательные подразделения ДЧС Карагандинской области поступило сообщение об обрушении части многоэтажного дома в поселке Шахан. На место происшествия незамедлительно направлены силы и средства департамента по чрезвычайным ситуациям, проведена эвакуация жильцов дома. При акимате поселка Шахан была организована «горячая линия» по телефону: 8 (72156) 3-24-17. Из-под завалов спасатели извлекли тела 9 погибших, из которых трое мужчин, трое женщин, трое детей. Официально список жертв предоставил ДЧС Карагандинской области. Среди погибших два младенца 2016 года рождения. В трех семьях трагедия унесла несколько человек. Спасен из-под завала выживший 32-летний мужчина. Госпитализированы двое пострадавших.
Причиной обрушения многоэтажки стал взрыв котла автономной системы отопления, установленный в подвальном помещении 4-го подъезда.
Дом, где произошла ЧС, 1987 года постройки. Всего в нем 60 квартир, в обрушившемся подъезде - 10 квартир. По информации акимата, в доме проживало 118 человек. В обрушившемся подъезде - 25 жильцов, с учетом гостей предположительно находилось порядка 30 человек. Шаханцы из-за отсутствия централизованной системы самостоятельно решали вопрос с отоплением. По сведениям властей, вопрос о строительстве новой котельной ставился с 2013 года, разработана проектно-сметная документация, но проблема упирается в финансирование.
По факту ЧС материал зарегистрирован в едином реестре досудебных расследований по статье 292 ч. 3 УК РК (Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее гибель людей). В связи с ЧП в Шахане выразил соболезнование Президент РК Нурсултан Назарбаев. Глава государства поручил акиму Карагандинской области, а также уполномоченным государственным органам принять неотложные меры для оказания всесторонней помощи всем пострадавшим жильцам, установления причин чрезвычайного происшествия.
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