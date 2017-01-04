В Казахстане подорожали чай и крупы

Министерство национальной экономики Казахстана подвело итоги 2016 года, предоставив информацию по инфляции в стране, сообщает сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Выяснилось, что цены на продовольственные товары за прошедший год увеличились на 9,7%, непродовольственные – на 9,5%, платные услуги – на 6,1%.

За год больше всего подорожали чай (на 38,9%) и крупы (на 31,3%), а также яйца (на 20,3%) и хлеб (на 17,2%). Кроме того, поднялись цены на сахар – на 17%, кондитерские изделия – на 16,6%, овощи переработанные и консервированные – на 15,8%, картофель – на 15,6%, мясо птицы – на 13,8%, прохладительные напитки – на 13,2%, масло подсолнечное – на 11,8%, макаронные изделия – на 11,3%, фруктовые и овощные соки – на 10,7%, булочные и мучные изделия – на 10,6%.

Прирост цен на фармацевтическую продукцию составил 17,7%, канцелярские товары и чертежные принадлежности – 14,2%, товары личного пользования – 13%, моющие и чистящие средства – 12,3%, текстильные изделия – 11,2%, бытовые приборы – 11,1%, стеклянные и керамические изделия – 10,2%, автомобили – 9,2%, одежду и обувь – 9%. Дизельное топливо подорожало на 38,2%, сжиженный газ в баллонах – на 16,1%.

Уровень цен на услуги здравоохранения вырос на 10,1%, пассажирского транспорта – на 7,2%, ресторанов и гостиниц, страхования, правовые – по 7%, в области отдыха, развлечений и культуры – на 6,8%, образования – на 6,6%, парикмахерских и заведений личного обслуживания – на 5,2%.

В сфере жилищно-коммунальных услуг тарифы на канализацию повысились на 25,2%, холодную воду – на 12,2%, вывоз мусора – на 11%, отопление центральное – на 8%, горячую воду – на 7,8% газ, транспортируемый по распределительным сетям – на 7,5%, электроэнергию – на 6,1%.

Индекс потребительских цен, характеризующий уровень инфляции, показывает изменение цен на товары и услуги, приобретаемые населением для личного потребления. Набор товаров и услуг включает 510 позиций. Регистрация цен производится по выборочной сети предприятий торговли и сферы услуг различных форм собственности во всех областных центрах, столице и определенному кругу городов и районных центров. Используемая для агрегирования система весов в части их расходов рассчитывается на основании материалов обследований домашних хозяйств за предшествующий год.

С января 2016 года при построении ИПЦ доля продовольственных товаров составляет 36,7%, непродовольственных – 31,4%, платных услуг – 31,9%.



