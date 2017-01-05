В Берлине задержали подозреваемого по делу о нападении на ярмарку
В результате нападения в Берлине погибли 12 человек, 49 получили ранения.
Полиция Берлина задержала 26-летнего выходца из Туниса, который подозревается в причастности к нападению на рождественскую ярмарку 19 декабря, пишет ВВС.
По словам представителя прокуратуры Германии, задержанный был знаком с основным подозреваемым и непосредственным исполнителем нападения Анисом Амри, и накануне они вместе ужинали в одном из ресторанов Берлина.
Сообщается, что в доме задержанного прошел обыск. Его имя власти не называют.
19 декабря в Берлине грузовик въехал в рождественскую ярмарку. В результате погибли 12 человек, еще 49 получили ранения, в том числе тяжелые.
Ответственность за нападение взяла на себя группировка "Исламское государство", запрещенная в Германии, России и ряде других стран.
23 декабря миланская полиция застрелила выходца из Аниса Амри, удостоверение личности которого было найдено в кабине грузовика. Его отпечатки пальцев оказались идентичны тем, что нашли на руле.
29 декабря полиция Германии освободила 40-летнего выходца из Туниса, задержанного по подозрению в причастности к атаке.
Все новости по теме смотрите здесь.
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.