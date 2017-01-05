В Берлине задержали подозреваемого по делу о нападении на ярмарку

В результате нападения в Берлине погибли 12 человек, 49 получили ранения.

Полиция Берлина задержала 26-летнего выходца из Туниса, который подозревается в причастности к нападению на рождественскую ярмарку 19 декабря, пишет ВВС.

По словам представителя прокуратуры Германии, задержанный был знаком с основным подозреваемым и непосредственным исполнителем нападения Анисом Амри, и накануне они вместе ужинали в одном из ресторанов Берлина.

Сообщается, что в доме задержанного прошел обыск. Его имя власти не называют.

19 декабря в Берлине грузовик въехал в рождественскую ярмарку. В результате погибли 12 человек, еще 49 получили ранения, в том числе тяжелые.

Ответственность за нападение взяла на себя группировка "Исламское государство", запрещенная в Германии, России и ряде других стран.

23 декабря миланская полиция застрелила выходца из Аниса Амри, удостоверение личности которого было найдено в кабине грузовика. Его отпечатки пальцев оказались идентичны тем, что нашли на руле.

29 декабря полиция Германии освободила 40-летнего выходца из Туниса, задержанного по подозрению в причастности к атаке.

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