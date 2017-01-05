В Казахстане научились удалять зоб хирургическим путем, не оставляя шрамов на шее
5 января 2017, 08:12
"Раньше выполняя такую операцию мы делали разрез на шее прямо над щитовидной железой. Как бы мы косметически красиво не зашивали, все равно шрам видно было. Поэтому сегодня мы стали выполнять такие операции с помощью видео эндоскопической технологии".
Новый косметический метод хирургического удаления зоба (эндоскопическая тиреоидэктомия) внедрен на базе хирургического отделения Больницы Медицинского центра Управления делами Президента Республики Казахстан, сообщает корреспондент Zakon.kz.
Такой вид операции рассчитан на удаление узлового коллоидного зоба размером до 5 сантиметров. Косметический эффект достигается путем эндоскопического прокола в подмышечной впадине и отсутствием разрезов на шее пациента.
«Раньше выполняя такую операцию мы делали разрез на шее прямо над щитовидной железой, - рассказал врач УДП РК Серик Имакович Токпанов. - Как бы мы косметически красиво не зашивали, все равно шрам видно было. Поэтому сегодня во всем мире стали выполнять такие операции с помощью видео эндоскопической технологии, и мы тоже начали применять эту технологию».
«Через подмышечную впадину вводится эндоскопическая камера с 16-кратным увеличением, - пояснил ход операции хирург. - Всю анатомию и топографию органа видно великолепно. Соответственно нет разреза на шее, послеоперационных рубцов. Ранее пост операционный период занимал 5-7 дней. Сейчас пациенты могут ходить и кушать уже через несколько часов после операции».
Стоит отметить, что противопоказания данного метода являются большая опухоль зоба (более 30 мл.куб.) и онкологические опухоли зоба.
Автор: Татьяна Ковалева
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