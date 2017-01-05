В Казахстане научились удалять зоб хирургическим путем, не оставляя шрамов на шее

Такой вид операции рассчитан на удаление узлового коллоидного зоба размером до 5 сантиметров. Косметический эффект достигается путем эндоскопического прокола в подмышечной впадине и отсутствием разрезов на шее пациента.

«Раньше выполняя такую операцию мы делали разрез на шее прямо над щитовидной железой, - рассказал врач УДП РК Серик Имакович Токпанов. - Как бы мы косметически красиво не зашивали, все равно шрам видно было. Поэтому сегодня во всем мире стали выполнять такие операции с помощью видео эндоскопической технологии, и мы тоже начали применять эту технологию».





«Через подмышечную впадину вводится эндоскопическая камера с 16-кратным увеличением, - пояснил ход операции хирург. - Всю анатомию и топографию органа видно великолепно. Соответственно нет разреза на шее, послеоперационных рубцов. Ранее пост операционный период занимал 5-7 дней. Сейчас пациенты могут ходить и кушать уже через несколько часов после операции».



