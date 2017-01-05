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СМИ узнали новые подробности о предполагаемом берлинском террористе

5 января 2017, 12:56

Анис Амри состоял в ячейке исламистов, искал инструкцию по изготовлению взрывного устройства и пытался приобрести крупнокалиберную винтовку.


Тунисец Анис Амри, подозреваемый в совершении теракта в Берлине и убитый в перестрелке с полицией в пригороде Милана, состоял в ячейке исламистов, которая снабжала джихадистов "всем необходимым", сообщает газета Kölner Stadt-Anzeiger со ссылкой на источник в полиции.

По данным газеты, эта организация предоставляла террористам поддельные документы, снабжала "полезными" контактами и информацией о местах, где можно укрыться, и даже обеспечивала деньгами для перемещений.

Кроме того, как сообщил источник издания, Амри призывал других к совместным террористическим атакам на территории Германии, искал инструкцию по изготовлению взрывного устройства и пытался приобрести крупнокалиберную винтовку.

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Фото © РИА Новости. Захари Шойрер

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