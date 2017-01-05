СМИ узнали новые подробности о предполагаемом берлинском террористе

Тунисец Анис Амри, подозреваемый в совершении теракта в Берлине и убитый в перестрелке с полицией в пригороде Милана, состоял в ячейке исламистов, которая снабжала джихадистов "всем необходимым",

По данным газеты, эта организация предоставляла террористам поддельные документы, снабжала "полезными" контактами и информацией о местах, где можно укрыться, и даже обеспечивала деньгами для перемещений.





Кроме того, как сообщил источник издания, Амри призывал других к совместным террористическим атакам на территории Германии, искал инструкцию по изготовлению взрывного устройства и пытался приобрести крупнокалиберную винтовку.