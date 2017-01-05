ЧП в Шахане: Мужчина рассказал о том, как выжил под обломками дома
5 января 2017, 16:42
Все 10 часов был в сознании, слышал, как работают спасатели.
Житель поселка Шахан Александр Галышев, который 10 часов находился под обломками дома, рассказал, что помогло ему выжить, пишет EKaraganda.kz.
Александр инвалид с детства, сейчас находится в клинике Макажанова, врачи уже готовят его к выписке. Мужчина не только выжил после взрыва котла, но даже не получил серьезных травм. По словам врача-травматолога Берика Тулеубаева, Александр поступил с обморожением и ссадинами. У него практически всё зажило.
Мужчина рассказал, как всё происходило в день трагедии.
- Я находился дома с отцом и племянником, мама пошла провожать соседку, сказав, что когда вернется, мы ляжем спать. Мы попили чай, света дома не было. Я дал племяннику фонарик, сказал, чтобы он посидел, а сам хотел пойти в спальню. И только стал вставать с дивана, меня как накрыло волной, откинуло и диваном придавило. Я почувствовал страх, было очень больно, - вспоминает пострадавший.
Александр говорит, что все 10 часов был в сознании, слышал, как работают спасатели.
- Сначала у меня была паника, почти всё время я кричал, звал племянника, папу, просил о помощи. А потом я молился, у меня крест был. Я считаю, что в первую очередь молитвы помогли мне выжить. Когда спасатели нашли мужчину, постоянно подбадривали его: - Они мне кричали: «Держись!» И вот я выжил. А когда меня вытащили и положили в машину скорой помощи, сразу потерял сознание. Александр говорит, что его навещают родственники, приходил и аким области. Мужчина хотел попросить у акима квартиру, но не успел, поэтому с аналогичной просьбой он обратился к Нурсултану Назарбаеву.
Пострадавший говорит, что считает день трагедии своим вторым днем рождения. Настоящие именины Александр отмечает 31 декабря. Помимо Александра сейчас в клинике Макажанова находится 11-летняя девочка, которая также пострадала при обрушении дома. Врачи говорят, что состояние у нее удовлетворительное. Она поступила с переломом бедра, таза, сотрясением головного мозга, ссадинами и ушибами. Сейчас девочку готовят к операции на ноге. Говорить о ее выписке рано.
Напомним, 1 января в 22 часа 40 минут в спасательные подразделения ДЧС Карагандинской области поступило сообщение об обрушении части многоэтажного дома в поселке Шахан. На место происшествия незамедлительно направлены силы и средства департамента по чрезвычайным ситуациям, проведена эвакуация жильцов дома. При акимате поселка Шахан была организована «горячая линия» по телефону: 8 (72156) 3-24-17. Из-под завалов спасатели извлекли тела 9 погибших, из которых трое мужчин, трое женщин, трое детей. Официально список жертв предоставил ДЧС Карагандинской области. Среди погибших два младенца 2016 года рождения. В трех семьях трагедия унесла несколько человек. Спасен из-под завала выживший 32-летний мужчина. Госпитализированы двое пострадавших.
Причиной обрушения многоэтажки стал взрыв котла автономной системы отопления, установленный в подвальном помещении 4-го подъезда.
Дом, где произошла ЧС, 1987 года постройки. Всего в нем 60 квартир, в обрушившемся подъезде - 10 квартир. По информации акимата, в доме проживало 118 человек. В обрушившемся подъезде - 25 жильцов, с учетом гостей предположительно находилось порядка 30 человек. Шаханцы из-за отсутствия централизованной системы самостоятельно решали вопрос с отоплением. По сведениям властей, вопрос о строительстве новой котельной ставился с 2013 года, разработана проектно-сметная документация, но проблема упирается в финансирование.
По факту ЧС материал зарегистрирован в едином реестре досудебных расследований по статье 292 ч. 3 УК РК (Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее гибель людей). В связи с ЧП в Шахане выразил соболезнование Президент РК Нурсултан Назарбаев. Глава государства поручил акиму Карагандинской области, а также уполномоченным государственным органам принять неотложные меры для оказания всесторонней помощи всем пострадавшим жильцам, установления причин чрезвычайного происшествия. Кочегар, дежуривший в тот день, объявлен в розыск.
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Фото ekaraganda.kz
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