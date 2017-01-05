ЧП в Шахане: Мужчина рассказал о том, как выжил под обломками дома

Все 10 часов был в сознании, слышал, как работают спасатели.

Житель поселка Шахан Александр Галышев, который 10 часов находился под обломками дома, рассказал, что помогло ему выжить , пишет , пишет EKaraganda.kz





Александр инвалид с детства, сейчас находится в клинике Макажанова, врачи уже готовят его к выписке. Мужчина не только выжил после взрыва котла, но даже не получил серьезных травм. По словам врача-травматолога Берика Тулеубаева, Александр поступил с обморожением и ссадинами. У него практически всё зажило.





Мужчина рассказал, как всё происходило в день трагедии.





- Я находился дома с отцом и племянником, мама пошла провожать соседку, сказав, что когда вернется, мы ляжем спать. Мы попили чай, света дома не было. Я дал племяннику фонарик, сказал, чтобы он посидел, а сам хотел пойти в спальню. И только стал вставать с дивана, меня как накрыло волной, откинуло и диваном придавило. Я почувствовал страх, было очень больно, - вспоминает пострадавший.





Александр говорит, что все 10 часов был в сознании, слышал, как работают спасатели.





- Сначала у меня была паника, почти всё время я кричал, звал племянника, папу, просил о помощи. А потом я молился, у меня крест был. Я считаю, что в первую очередь молитвы помогли мне выжить. Когда спасатели нашли мужчину, постоянно подбадривали его: - Они мне кричали: «Держись!» И вот я выжил. А когда меня вытащили и положили в машину скорой помощи, сразу потерял сознание. Александр говорит, что его навещают родственники, приходил и аким области. Мужчина хотел попросить у акима квартиру, но не успел, поэтому с аналогичной просьбой он обратился к Нурсултану Назарбаеву.





Пострадавший говорит, что считает день трагедии своим вторым днем рождения. Настоящие именины Александр отмечает 31 декабря. Помимо Александра сейчас в клинике Макажанова находится 11-летняя девочка, которая также пострадала при обрушении дома. Врачи говорят, что состояние у нее удовлетворительное. Она поступила с переломом бедра, таза, сотрясением головного мозга, ссадинами и ушибами. Сейчас девочку готовят к операции на ноге. Говорить о ее выписке рано.







