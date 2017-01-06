Замминистра МВД разъяснил нововведения в части регистрации казахстанцев

Заместитель министра внутренних дел РК Рашид Жакупов дал разъяснения в интервью телеканалу «Хабар 24» по поводу того, как будут работать принятые поправки по регистрации казахстанцев, а также по штрафам за отсутствие регистрации, сообщает Zakon.kz.

Р.Жакупов отметил, что в первую очередь принятые изменения направлены на защиту прав казахстанцев, не имеющих собственного жилья и вынужденных его снимать.

«В последнее время в Казахстане сложилась ситуация, особенно с лицами, которые вынуждены переехать в областные центры и такие крупные города как Алматы и Астана. Человек приезжает, снимает квартиру на длительный срок, однако в соответствии с Законом РК «О жилищных отношениях» его проживание может состояться только в соответствии со ст.23 - с согласия самого собственника жилья. Но при этом на собственника жилья не возлагалась обязанность по регистрации граждан, - пояснил он. - Таким образом, складывалась ситуация, когда гражданин даже хочет быть зарегистрированным, однако ввиду отсутствия обязанности со стороны собственника жилья регистрировать нанимателя квартиры этого не было. И складывалась парадоксальная ситуация, что именно эти граждане, которые снимали квартиру, больше всего страдают из-за отсутствия регистрации по месту временного проживания».

Такие люди, продолжил замминистра, лишены возможности получать какие-либо государственные услуги - социальные, образовательные, медицинские и т.д.

Он напомнил, что регистрация была введена с 1993 года, одновременно был отменен институт прописки. Регистрация - это не прописка, которая существовала в советское время, она носит уведомительный характер и не порождает никакого права собственности на жилье.

«В целом регистрация была введена для учета и контроля за миграционными процессами населения. Это также нужно для решения социально-экономических вопросов. Любой орган местного самоуправления, акимы должны знать, какое количество населения проживает на территории вверенного ему региона - временно и постоянно, - сказал Р.Жакупов. - Отсюда исходит и решение вопроса пассажирских перевозок, медицинского обслуживания в поликлиниках, образовательные вопросы - поскольку это все привязано к регистрации человека по месту жительства. Но поскольку у нас был пробел в законодательстве, когда собственник не давал такого согласия, а гражданин не мог зарегистрироваться, мы внесли изменения в закон, которые предусматривают теперь обязанность собственника при сдаче жилья в аренду регистрировать нанимателя, кому он сдает жилье, на срок этой аренды. Речь идет о длительной аренде, которая позволит решить нанимателям многие вопросы».

При этом он подчеркнул, что это не карательная мера. «Это нужно не столько полиции, чтобы навести порядок, сколько самим гражданам для защиты их прав и возможности получать те услуги, которые привязаны к регистрации гражданина по месту временного или постоянного проживания», - заключил он.

Кроме того, по мнению МВД, наведение порядка в миграционном контроле, миграционных процессах однозначно позволит повысить безопасность граждан не только в вопросах борьбы экстремизма и терроризма, но и других криминальных проявлений.

«Соседи и общество должны знать, кому сдается жилье. Если арендодатель сдает жилье и эти люди имеют какие-то криминальные намерения, то их регистрация позволит своевременно выявить их и провести в отношении них профилактические мероприятия с целью недопущения криминальных проявлений с их стороны. Мы будем реагировать как на сообщения граждан о проживании тех или иных лиц, так и будем проводить проверки в рамках оперативно-профилактических мероприятий», - сказал замминистра.

Он заметил, что никто не будет с 7 января, когда закон вступит в силу, повально проверять каждую квартиру.

«Массовые проверки будут производиться только в рамках оперативно-профилактических мероприятий общего характера, которые будут проводиться в соответствии с планами МВД и приказами», - отметил он.

Что касается штрафов за отсутствие регистрации, то, по словам Р.Жакупова, то при первоначальном выявлении нарушения, сотрудники полиции будет делать предупреждение.

«Первоначально при выявленном нарушении будет сделано предупреждение, никто штрафовать не будет. Если же повторном, через месяц, будет выявлено, что он не устранил допущенное нарушение, то тогда будет привлечен к административной ответственности в виде штрафа. Вопрос о том, что мы пойдем завтра повально штрафовать людей тоже не стоит», - подчеркнул представитель МВД.

Вместе с тем в МВД рассчитывают, что о фактах нарушений при сдаче жилья смогут узнать от бдительных соседей и КСК. Такие факты также устанавливаются во время оперативно-профилактических мероприятий.

Что касается нормы проживания в 15 кв.метров на человека, установленной законодательством, то по словам заместителя министра МВД, она не распространяется на родственников.

«У нас законе о жилищных отношениях действительно установлено норма в 15 кв.метров для проживания в квартире, но это не относится к близким родственникам. Если, к примеру, у вас семья состоит из 5 человек, а жилплощадь не позволяет, то это не говорит о том, что в регистрации членов вашей семьи вам будет отказано. Кроме того приняты изменения, что местные маслихаты будут сами устанавливать нормы жилья в зависимости от региона», - сказал он.

По информации Р.Жакупова, в прошлом году в Казахстане было зарегистрировано по месту постоянного проживания 1 млн 200 человек, по месту временного - 750 тыс.

«Мы не ввели никаких новых понятий для граждан, мы устранили те пробелы, которые существовали в реализации прав граждан. Никаких дополнительных мер нет. Что касается безопасности, то да - совершение терактов в Актобе и в Алматы и совершение других криминальных проявлений требует того, чтобы люди и органы власти знали, кто где зарегистрирован в первую очередь для контроля за закононепослушными лицами.

Что касается законопослушных граждан, то необязательно всем сразу бежать, можно зарегистрироваться на портале электронного правительства», - заключил замминистра МВД.