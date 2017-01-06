В Кызылординской области со дна озера вытащили автомобиль, провалившийся под лёд
6 января 2017, 12:41
ЧП произошло 4 января 2017 года в 110 километрах от областного центра.
В Кызылординской области вблизи населенного пункта Байгекум автомобиль провалился под лёд озера Канкожа, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу областного ДЧС.
Как оказалось, хозяин автомашины «OPEL Vectra» с другом, выехавшие на поиски скота, хотели сократить путь и поехали через озеро и провалились под лёд. К счастью они сами выбрались, а машина осталась на дне озера.
Сразу по поступлении сигнала, на место происшествия выехала группа спасателей, которые используя водолазное снаряжение и подручные средства закрепили автотранспорт и вытащили его на берег. Хозяин автомашины был безмерно благодарен проделанной оперативной работе спасателей.
Фото: dchs-kyzylorda.kz
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