В Кызылординской области со дна озера вытащили автомобиль, провалившийся под лёд

ЧП произошло 4 января 2017 года в 110 километрах от областного центра.

В Кызылординской области вблизи населенного пункта Байгекум автомобиль провалился под лёд озера Канкожа , сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу областного ДЧС.





Как оказалось, хозяин автомашины «OPEL Vectra» с другом, выехавшие на поиски скота, хотели сократить путь и поехали через озеро и провалились под лёд. К счастью они сами выбрались, а машина осталась на дне озера.





Сразу по поступлении сигнала, на место происшествия выехала группа спасателей, которые используя водолазное снаряжение и подручные средства закрепили автотранспорт и вытащили его на берег. Хозяин автомашины был безмерно благодарен проделанной оперативной работе спасателей.



























