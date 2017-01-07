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В 2016 году США сбросили более 26 тысяч бомб в семи странах мира

7 января 2017, 16:05

Из них 12 192 бомб США сбросили в Сирии, 12 095 в Ираке, 1337 в Афганистане, 496 в Ливии, 34 в Йемене, 12 в Сомали и три в Пакистане.


В 2016 году США сбросили 26171 бомб в семи странах мира, пишет американский эксперт по внешней политике и национальной безопасности Мика Зенко на сайте Совета по международным отношениям (CFR), сообщает РИА Новости.

Из них 12 192 бомб США сбросили в Сирии, 12 095 в Ираке, 1337 в Афганистане, 496 в Ливии, 34 в Йемене, 12 в Сомали и три в Пакистане.

Зенко подчеркивает, что эти цифры, несомненно, занижены, поскольку достоверные данные есть только по Пакистану, Йемену, Сомали и Ливии, а один авиаудар может включать в себя сразу несколько бомб.

По словам эксперта, в прошлом году США сбросили на 3027 бомб больше, чем в 2015. Кроме того, Ливии в списке раньше не было.

Данные по Сирии и Ираку Зенко и его коллега Дженнифер Уилсон собирали, используя отчеты Пентагона и интернет-архив. Им удалось выяснить, что в 2016 году на долю США пришлось 79% авиаударов коалиции по объектам "Исламского государства" в рамках операции "Непоколебимая решимость".

В начале декабря коалиция по борьбе с ИГ опубликовала пресс-релиз, в котором признала гибель 173 мирных жителей в ходе этой операции.

Фото: AFP 2016/ Bulent Kilic.

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