Названа предварительная причина обрушения дома в Шымкенте

Двухэтажный дом в Шымкенте мог взорваться из-за подведенного кислородного шланга , пишет , пишет TVK со ссылкой на сообщение ЮКОФ АО «КазТрансГаз».





По предварительным итогам расследования причин взрыва газовоздушной смеси в доме №47 по улице Дружбы народов, трагедия произошла из-за самовольного подключения камина и газплиты.





Сообщение о взрыве дома поступило 8 января в 04:25. Прибыв на место вызова, аварийная бригада выяснила, что двухэтажный дом барачного типа размером 4х8 м был разрушен. Со слов хозяина дома Оралбаева А. 1958 г.р., в разрушенном доме проживали две семьи квартирантов. Отопительный котел находился в доме у хозяина, где не было никакого разрушения. От дома хозяина самовольно был подведен кислородный шланг длиной более трех метров к двух-конфорочной газовой плите и камину Иранского производства.





"По предварительным данным, взрыв произошел в результате скопления газовоздушной смеси, из–за нарушений технических условий установки газовых приборов. Предварительная версия - неплотное соединение кислородного шланга к камину Иранского производства",- сообщили газовики.





Напомним, в Шымкенте произошел взрыв в частном жилом доме, от которого он полностью разрушился. Погибла 29-летняя Сабина Орынбаева. Ее годовалая дочь Аружан, супруг Даурен Жумалиев и мать Асия Орынбаева 1957 г.р. выжили, получили травмы и были госпитализированы. Арендатор второй квартиры 21-летняя Карлыгаш Аханова получила ожоги 2 степени и также попала в больницу.





Фото: tvk-uko.kz