Временная регистрация в Казахстане

В Казахстане с начала 2017 года стала обязательной регистрация по месту жительства.

22 декабря 2016 года глава государства подписал закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам противодействия экстремизму и терроризму», где предусматривается обязанность граждан зарегистрироваться по месту жительства.

При этом отметим, что учет населения по месту жительства и временного проживания всегда был предусмотрен в законодательством. Отсутствовала лишь обязанность владельцев жилья обеспечить регистрацию проживающих у них лиц. Указанный закон устраняет данный пробел в законодательстве, при этом вводится, конечно, адмответственность за проживание граждан в принадлежащем жилье без регистрации. Институт регистрации не ограничивает право на свободное передвижение и соответствует международной практике.

Если раньше, прибыв по месту постоянного проживания на срок более 3 месяцев, гражданин должен был зарегистрировать по месту временного проживания, но на законодательном уровне этот порядок не был закреплен. Сейчас в течении 10 суток казахстанцы, прибывающие на новое место жительства, должны пройти регистрацию.

Для тех, кто при временном проживании в другом городе не прошел регистрацию штраф за невыполнение нормы нового закона достигает 10 МРП (почти 23 тысячи тенге).

Напомним, что зарегистрироваться казахстанцы смогут в течении 20 минут в любом ЦОНе. При этом необходимо присутствие гражданина, который регистрируется и собственника жилья, либо доверенности. Сведения вносятся в информационную систему, в чип удостоверение личности при перемене адреса, эти сведения поступают в систему МВД, в государственную базу данных физлиц МЮ РК.

Нормы закона не распространяются на временных гостей и родственников, прибывших погостить на короткий срок - если же гости задерживаются на более чем 30 дней, регистрировать придется и их.

Несмотря на то, что сам закон уже вступил в силу, привлекать к административной ответственности «провинившихся» казахстанцев начнут с 1 февраля текущего года.