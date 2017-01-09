В Астане водитель устроил парковку на мусорной площадке

В Астане водитель устроил парковку прямо на мусорной контейнерной площадке. Фотографию с припаркованным автомобилем выложило ТОО "Астана-Тазарту" на своей страничке в Facebook , передает Zakon.kz





"Каждый день наши сотрудники объезжают дворы Астаны, чтобы очистить их от накопленного за сутки мусора. Практически каждый день мы сталкиваемся с тем, что мусоровозы не могут подобраться к площадкам с мусорными контейнерами из-за загораживающих проезд автомобилей. Но впервые мы увидели, что контейнерную площадку используют как ... "полукрытую" парковку", - сообщили сотрудники ТОО.



