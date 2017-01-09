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В Астане водитель устроил парковку на мусорной площадке

9 января 2017, 13:29

Коммунальщики очень удивились "полукрытой" парковке.


В Астане водитель устроил парковку прямо на мусорной контейнерной площадке. Фотографию с припаркованным автомобилем выложило ТОО "Астана-Тазарту" на своей страничке в Facebook, передает Zakon.kz.

"Каждый день наши сотрудники объезжают дворы Астаны, чтобы очистить их от накопленного за сутки мусора. Практически каждый день мы сталкиваемся с тем, что мусоровозы не могут подобраться к площадкам с мусорными контейнерами из-за загораживающих проезд автомобилей. Но впервые мы увидели, что контейнерную площадку используют как ... "полукрытую" парковку", - сообщили сотрудники ТОО.

Фото: facebook.com/astanatazartu.kz

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