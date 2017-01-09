Шаханского кочегара до сих пор не нашли
9 января 2017, 16:46
Котел, который он обслуживал, местные истопники называют «ракетой».
Больше недели прошло с момента взрыва котла в многоэтажке поселка Шахан, а кочегар Мейрамбек Жиенбаев, дежуривший в тот злополучный вечер, до сих пор не найден, пишет "Новый вестник".
Супруга кочегара Фатима Бухарбаева рассказала, что после взрыва он прибежал домой весь грязный, одежда была насквозь промокшая, на лице — большие ожоги. Он сообщил о взрыве газового баллона и о том, что на котел упала бетонная плита.
По словам Фатимы, ее муж успел выскочить, ничего с собой не прихватил: в подвале остался его пакет и телефон с зарядным устройством. "Он был дома не больше шести минут. И снова ушел: сказал, что ему срочно надо к кассиру Ирине. После этого его никто не видел", - говорит женщина.
Фатима также рассказала, что их семья приехала в Казахстан всего три года назад — из Узбекистана, где оба супруга родились.
По поселку ходят упорные слухи, что причиной обрушения мог быть и не котел, а как упомянула Фатима, газовый баллон. Хотя большинство шаханских кочегаров придерживаются версии именно с котлом. Он был не горизонтальный, как в соседних домах, а вертикальный. Местные истопники такую модель называют «ракетой». Взрыв они объясняют неисправностью клапанов, которые должны были автоматически открыться и выпустить лишний пар. Но, как известно, в тот вечер в Шахане на четыре часа отключили электричество: насосы в котельной встали. Воду не откачивали. Кипяток в котле превращался в пар, скапливался под крышкой, которая в итоге не выдержала.
Где находится Майрамбек, неизвестно. Полиция не может его найти. Показания истопника крайне важны для следствия.
Напомним, 1 января в 22 часа 40 минут в спасательные подразделения ДЧС Карагандинской области поступило сообщение об обрушении части многоэтажного дома в поселке Шахан. На место происшествия незамедлительно направлены силы и средства департамента по чрезвычайным ситуациям, проведена эвакуация жильцов дома. При акимате поселка Шахан была организована «горячая линия» по телефону: 8 (72156) 3-24-17. Из-под завалов спасателиизвлекли тела 9 погибших, из которых трое мужчин, трое женщин, трое детей. Официальносписок жертвпредоставил ДЧС Карагандинской области. Среди погибших два младенца 2016 года рождения. В трех семьях трагедия унесла несколько человек. Спасен из-под завала выживший 32-летний мужчина. Госпитализированы двое пострадавших.
Дом, где произошла ЧС, 1987 года постройки. Всего в нем 60 квартир, в обрушившемся подъезде - 10 квартир. По информации акимата, в доме проживало 118 человек. В обрушившемся подъезде - 25 жильцов, с учетом гостей предположительно находилось порядка 30 человек. Шаханцы из-за отсутствия централизованной системысамостоятельно решали вопрос с отоплением. По сведениям властей, вопрос о строительстве новой котельной ставился с 2013 года, разработана проектно-сметная документация, но проблема упирается в финансирование.
По факту ЧС материал зарегистрирован в едином реестре досудебных расследований по статье 292 ч. 3 УК РК (Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее гибель людей). В связи с ЧП в Шахане выразил соболезнование Президент РК Нурсултан Назарбаев.
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Фото и видео: nv.kz
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