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Директор КИСИ о временной регистрации: Раньше надо было обсуждать

9 января 2017, 16:59

По его мнению, есть упущение общественников и экспертов, участвовавших в обсуждении нововведения в парламенте Казахстана.


Директор Казахстанского института стратегических исследований Ерлан Карин высказался о временной регистрации казахстанцев. По его словам, во время обсуждения новшеств в парламенте Казахстана приглашенные эксперты не обращали такое внимание на эти вопросы, ограничившись обменом мнений в самом начале работы.

Карин высказал свое мнение о том, поможет ли новая норма о временной регистрации в выявлении граждан подозреваемых в экстремизме и терроризме. "...Я уже высказывался по этому поводу в ряде СМИ. Кратко еще раз повторюсь, что напрямую подобного рода меры вряд ли окажут влияние и мало чем помогут", — сказал он.

Также Карин отметил, что здесь есть и другая сторона вопроса, а именно упущение самих общественников и экспертов, участвовавших в обсуждении нововведения в парламенте Казахстана.

"Я помню, как развивалось обсуждение по этой тематике в прошлом году, и никто сильно не обратил внимания этой теме. Более того, парламент ввел режим открытой дискуссии, пригласил группы всех гражданских активистов, общественных деятелей и экспертов. К сожалению, многие общественники ограничились обсуждением только на первых дискуссиях. Дальше внимание к этим вопросам было минимальным. Теперь, когда этот вопрос поднимается снова, то меня удивляет ситуативное внимание к этим вопросам. Поэтому при всем том, что эти нормы спорные и дискуссионные, нужно было говорить и обсуждать в свое время, когда оно обсуждалось, и имелись механизмы влияния тогда еще", — добавил Карин.

Источник: Sputnik-Казахстан
Фото: ortcom.kz

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