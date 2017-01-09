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Хозяин разрушенного дома в Шымкенте утверждает, что не подключал систему сам

9 января 2017, 17:13

По его словам, дом регулярно проверяли перед отопительным сезоном.


В Шымкенте хозяин дома, в котором накануне произошел взрыв говорит, что не занимался самостоятельным подключением камина и газовой плиты, передает TVK.

В «КазТрансГазе» же утверждают - взрыв произошел из-за самовольного подключения приборов. Со слов владельца дома Аманбека Саурбаева, в разрушенном здании проживали две семьи квартирантов. Скорее всего они подвели кислородный шланг от его дома к себе и неплотно соединили к камину, в результате чего скопилась газовоздушная смесь, а затем последовал хлопок.

«Этим газом я пользуюсь более 10 лет. Некоторые люди говорят, что взрыв произошел из-за не правильного подключения какого-то шланга, все это ложь. Наш дом регулярно проверяли перед отопительным сезоном, проверяли и газовики, ничего они тогда не выявляли. Все документы подтверждающие это у меня есть. Большего сказать я не могу, все покажет экспертиза», - возмущается Аманбек Саурбаев.

Напомним, в 3.55 8 января в Шымкенте произошел взрыв в частном жилом доме, от которого он полностью разрушился. Погибла 29-летняя Сабина Орынбаева. Ее годовалая дочь Аружан, супруг Даурен Жумалиев и мать Асия Орынбаева 1957 г.р. выжили, получили травмы и были госпитализированы. Арендатор второй квартиры 21-летняя Карлыгаш Аханова получила ожоги 2 степени и также попала в больницу.

Фото: tvk-uko.kz

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