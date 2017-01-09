В Египте создают рекордно дешевый автомобиль

В любом случае в низкой ценовой категории у египетского производителя не будет конкурентов на местном рынке.

Египетские промышленники обещают в 2017 году представить автомобиль, который полностью будет сделан в Египте и будет иметь рекордно низкую стоимость, сообщает РИА Новости со ссылкой на египетское издание "Аль-Ахрам Эбдо".

Технические характеристики, размеры и даже название автомобиля держатся в тайне и пока обсуждаются на уровне слухов, но зато уже объявлена дата его презентации — 30 июня 2017 года. "Корпорация "Ан-Наср" уже ведёт переговоры для создания новой модели при участии иностранных конструкторов, презентация назначена на 30 июня 2017 года", — сказал журналистам министр госсектора и общественных работ Египта Ашраф аш-Шаркауи.

Маркетинговые исследования показывают, что необходимость создания чисто египетского авто в стране с населением более 92 миллионов человек назрела уже давно. Спрос будет, никто в этом не сомневается. Уже изучены предпочтения египетских водителей по объёму машины, дизайну.

"Египет может стать центром автомобилестроения Ближнего Востока. Здесь самая дешевая рабочая сила, особенно после девальвации египетского фунта", — считает Рауф Габбур, генеральный директор крупнейшего дистрибьютера иномарок в Египте "Габбур Авто".

Эксперты ожидают, что по цене машина действительно будет вне конкуренции. Дело в том, что в конце 2016 года Египет пережил дефолт, местная валюта — египетский фунт — подешевела по отношению к доллару США более чем в два раза. Соответственно, выросли и цены на импортные авто, которые и раньше были для большинства египтян недоступными.

В любом случае в низкой ценовой категории у египетского производителя не будет конкурентов на местном рынке, учитывая огромные таможенные пошлины на ввоз иномарок.

Египетские эксперты признают, что автомобиль создаётся с привлечением "иностранного опыта", однако идёт ли речь о клоне "иностранца" или о помощи в разработке оригинальной египетской модели, пока также не совсем понятно.

Ранее египетские интернет-СМИ сообщали, что в стране может быть налажена сборка клона индийского автомобиля Nano, специально разработанного для жаркого климата и устойчивого к высоким температурам. Двигатель в нем расположен в задней части, радиатор снабжен вентилятором. Автомобиль, в отличие от индийского пластикового аналога, полностью будет изготовлен из листового металла. Сообщается, что разработчики постарались сделать его максимально малогабаритным, но просторным внутри. Потребление бензина составит 1 литр на 30 километров, максимальная скорость — 90 километров в час. Египетский мини-автомобиль будет также оснащен кондиционером, работающим в режимах охлаждения и обогрева.

Nano Egypt можно будет приобрести в рассрочку на срок до 60 месяцев.

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