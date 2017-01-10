Государственных служащих ждет аттестация

Четыре тысячи чиновников, чтобы сохранить кресла в госструктурах, должны сдать тестовые экзамены и подтвердить свою профпригодность.

Разработан проект указа Президента «О правилах проведения внеочередной аттестации административных госслужащих корпуса «Б». Несмотря на то что акт не подписан, проверки знаний чиновникам не избежать. На госслужбе останется тот, кто убедит комиссию, что имеет иммунитет от коррупции, является инициативным, коммуникабельным и стрессоустойчивым.

- Цель проведения внеочередной аттестации административных госслужащих корпуса «Б» - определение уровня профессиональной подготовки и их соответствие занимаемым должностям. Не все госслужащие корпуса «Б» будут подвергнуты аттестации. Из семи тысяч сотрудников в Карагандинской области около трех тысяч не будут проходить аттестацию, - сообщила на брифинге руководитель одного из управлений департамента по делам госслужбы и противодействия коррупции Асель Белялова. - Аттестации не подлежат те, кто впервые поступил на госслужбу и имеет стаж работы менее шести месяцев.

Также освобождаются от аттестации беременные чиновницы, срок которых - более 12 недель. На уступки пошли и женщинам, на иждивении которых находятся дети до трех лет, одинокие матери с детьми до 14 лет и с детьми-инвалидами до 16 лет. Не подлежат аттестации и госслужащие, которым осталось доработать до достижения пенсионного возраста два года.

- Помимо тестовых заданий, госслужащий должен пройти собеседование с членами комиссии. Аттестация будет проводиться в три уровня, поскольку в Казахстане достаточно много служащих корпуса «Б», - рассказала Асель Белялова. - При проведении первого уровня экзамен будут сдавать руководители управлений и департаментов. Их по области порядка 50 человек. Высшая аттестационная комиссия из числа заместителей руководителя администрации Президента, руководителей структурных подразделений администрации Президента, руководителя канцелярии Премьер-Министра, председателя Агентства по делам госслужбы, депутаты двух палат Парламента и представителей общественных объединений будет их принимать в Астане. Завершит работу первый уровень 16 марта.

Второй уровень стартует 2 февраля для служащих среднего звена - это сотрудники центральных органов, областных управлений, заместители акимов и руководители аппаратов районных акимов. Свою профпригодность они должны показать комиссии до 17 мая.

- В каждой организации будет работать отдельная комиссия. Возглавят ее руководители, если сами успешно сдадут экзамены при первом этапе в Высшей аттестационной комиссии, - отметила Асель Белялова.

Третий уровень коснется госслужащих низшего звена - руководителей отделов городских, районных, сельских акиматов. Он пройдет с 3 марта по 15 июня.

- Процедура аттестации такова: сначала госслужащий должен заполнить оценочные листы, в котором укажет стаж работы, сведения о том, привлекался ли он к дисциплинарной ответственности и как он проявил себя на госслужбе за период работы, - рассказал заместитель руководителя департамента по делам госслужбы и противодействия коррупции Талант Медет. - Также в оценочном листе найдут отражение такие параметры, как инициативность, коммуникабельность, умение анализировать, этичность, нетерпимость к коррупции. Затем состоится тестирование на определение личных качеств, и финальной частью будет собеседование с членами аттестационной комиссии.

В итоге аттестационная комиссия будет решать - либо сотрудник соответствует занимаемой должности и рекомендуется к повышению, либо не соответствует занимаемой должности и рекомендуется к понижению, либо рекомендуется к увольнению.

- Чтобы работа комиссии была прозрачной и объективной, в ее состав в регионах будут привлекаться представители неправительственных организаций и общественных объединений, - сказал Талант Медет.

Замглавы департамента Талант Медет не скрывает, что большинство госслужащих - это люди со средними профессиональными и личными достижениями.

- Агентством ежеквартально проводится оценка деятельности государственных служащих по четырем параметрам - эффективно работает, неэффективно, превосходно и удовлетворительно. После квартальных оценок в конце года делается единый свод. По итогам года на сегодняшний день ни один госслужащий не получил оценку «неудовлетворительно», - сообщил Талант Медет. - Большинство служащих показали результат «удовлетворительно» и «эффективно». А вот наивысший оценочный балл «превосходно» получили лишь шесть процентов госслужащих.

Айнур Балакешова