Глава МВД назвал одной из причин «отопительных» ЧП несовершенство законодательства

Он сообщил, что за последние шесть лет по стране произошло 28 чрезвычайных происшествий, связанных со взрывами котлов системы отопления, при которых погибло 17 и получили ранения 27 человек.

«Все они стали возможным из-за отсутствия законодательного уровня контроля над безопасностью эксплуатации отопительной системы. Ранее, до принятия закона по вопросам разграничения полномочии между уровнями государственного управления, контроль за эксплуатацией опасных технических средств на объектах ЖКХ осуществлял Комитет индустриального развития и промышленной безопасности. В настоящее время такой контроль входит в компетенцию местных исполнительных органов. За комитетом остались функции выдачи разрешения только на промышленные объекты, поэтому в целях недопущения подобных фактов, считаем необходимым урегулировать это в законодательном порядке или вернуть эти функции уполномоченному органу. И одновременно с местными исполнительными органами провести ревизию всех систем отопления многоквартирных жилых домов и по возможности быстрее решить вопрос по выносу котельных из зданий», - рассказал министр.



