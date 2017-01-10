Правительство РК определило основные направления в работе с молодежью

Правительство РК, в ходе заседания, рассматривает основные направления государственной молодежной политики, на ближайшие несколько лет.

Министр по делам религий и гражданского общества РК Н.Ермекбаев доложил, что за прошедшее десятилетие в Казахстане были сформированы законодательные и концептуальные основы для реализации молодежной политики, создана необходимая инфраструктура. С 2012 года повсеместно работают управления по вопросам молодежной политики и молодежные ресурсные центры, сообщает С 2012 года повсеместно работают управления по вопросам молодежной политики и молодежные ресурсные центры, сообщает Zakon.kz





Проводимая работа позволила Казахстану занять 61 позицию в Глобальном индексе развития молодежи - Global Youth Development Index 2016, в котором оценивались 183 страны.

Вместе с тем, изучив экспертные оценки и рекомендации, дальнейшую работу выстроить работу по пяти актуальным направлениям.





Первое. Продолжить работу по снижению разрыва возможностей между сельской и городской молодежью, социализации молодежи и организации досуга. В этой связи, предлагается разработать проект общенационального молодежного движения, ключевыми направлениями которого станут: развитие волонтерства, спортивных и творческих достижений, трудовых навыков.





Кроме того, предлагается расширять сеть простейших уличных спортивных сооружений (воркауты), дворовых клубов и иных м алозатратных форм массового вовлечения молодежи в спорт и творчество. При этом активно использовать механизмы государственно-частного партнерства.





Второе - развитие «социальных лифтов». В частности будет проводиться работа над повышением престижа воинской службы и привлечением туда молодежи. Другой механизм повышения «социальной мобильности» - творческие объединения и союзы, которые должны выявлять «самородки», а также содействовать их становлению и развитию.





В рамках третьего направления - поддержки молодых семей, предлагается в один из весенних дней во всех школах страны единовременно провести общенациональную акцию «Час семьи» для родителей с приглашением опытных психологов и других специалистов.





Четвертым направлением в проводимой работе станет развитие кадрового потенциала госаппарата, работающего с молодежью. В этой связи для молодежных ресурсных центров с учетом новых задач будет обновляться методологическая база. Кроме того, научно-исследовательский центр «Молодежь» продолжит проведение обучающих семинар-тренингов для специалистов, работающих с молодежью.





Последним направлением в проводимой работе станет усиление межведомственной координации. В связи с этим предлагается провести в первом квартале текущего года заседание Совета по молодежной политике при Президенте. Помимо этого, всем госорганам рекомендовано принимать активное участие в работе Координационного совета по развитию молодежных организаций. Также необходимо активизировать работу региональных Советов по делам молодежи с рассмотрением и решением наиболее актуальных проблем, волнующих молодежь, и регулярно заслушивать ход реализации проектов по работе с молодежью на заседаниях Правительства.





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