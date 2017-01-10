Оформлять временную регистрацию электронно казахстанцы смогут через месяц

На первом в этом году заседании Правительства РК был затронут вопрос ажиотажа вокруг введения временной регистрации граждан и Премьер-министр РК Бакытжан Сагинтаев указал на недоработки «Правительства для граждан», в частности, он раскритиковал отсутствие на электронном портале услуги по временной регистрации казахстанцев, передает корреспондент передает корреспондент Zakon.kz





«Мы создали корпорацию для граждан, в итоге тоже непонятно, чем занимается корпорация: даете разъяснение людям, что в онлайн-режиме не будем вас регистрировать – для чего тогда создали вас, если условия не создаете?» - возмутился премьер.





В свое оправдание руководитель госкорпорации Данияр Еренчинов пожаловался на то, что уже с осени приходится работать в усиленном режиме, а с введением временной регистрации вообще работают без выходных.





«Осенью прошлого года, готовясь к сезонному всплеску услугополучателей, мы увеличили количество инспекторов в ЦОНах за счет собственных резервов на 713 человек, общее количество инспекторов на сегодня - 8 тысяч 205 человек. Отреагировав уже 4 января на увеличение количества заявок на временную регистрацию, мы организовали работу в праздничный день 7 января и в выходной день 8 января. Видя, что поток людей усиливается, мы перешли на рабочий день с 8 утра до 8 вечера, до этого миграционная полиция у нас работала с 9 до 6 вечера в одну смену. Теперь мы работаем в две смены - с 8 до 8, и, включая субботние дни, когда миграционная полиция у нас работала с 9 до часу», - сказал он.





По его словам, на сегодня все дополнительные места, которые выделены сотрудниками полиции, обеспечены оргтехникой.





«На сегодня в случае дальнейшего усиления роста потребностей в данной услуге мы готовы увеличить рабочие места плюс 303 рабочих места, если нас поддержат сотрудники МВД. С сегодняшнего дня мы видим, что люди с восьми утра к нам пошли. Также мы решили ряд технологических мелких проблем, которые позволят нам ускорить оказание этих услуг. Также нами подготовлена памятка, которая будет распечатана до конца недели и распространена во всех ЦОНах с ответами на стандартные вопросы населения поданной проблеме», - доложил глава электронного «Правительства для граждан».





На этот счет Б. Сагинтаев заметил, что с одной стороны «хорошо, что приняли оперативные меры», но в то же время указал, что эта работа должна была быть проделана до того, как был принят соответствующий закон с поправками о введении временной регистрации.





«И ваши памятки не сейчас людям нужны, раньше надо было их изготавливать, распространять через всевозможные источники информации. Почему нельзя в онлайн-режиме регистрироваться?» - обратился он к Д. Еренчинову.





Глава госкорпорации ответил, что в настоящее время через е-gov можно получать «только по постоянной регистрации».





«Так я и спрашиваю – почему нельзя? Почему не решить данную проблему?» - задался вопросами глава Кабмина.





«Данная услуга будет разработана в течение месяца», - пообещал руководитель «Правительства для граждан».





Б. Сагинтаева не устроил ответ Д. Еренчинова, Премьер-министр отметил, что в течении месяца ажиотажа уже не будет.





«В течение месяца уже ажиотажа не будет, кому надо – пойдет зарегистрируется, потом пойдет все в обычном режиме. Пока закон рассматривался, мы все понимали – надо было просчитать, еще в прошлом году ввести эту услугу в электронном виде. И после принятия закона 22 декабря 2016 года надо было всем сказать – хотите в электронном режиме, хотите – сходите в ЦОны, дополнительные рабочие места созданы, окошки везде работают. Мы же постфактум бегаем», - сказал он.





«Вопрос е-регистрации по временной регистрации – это вопрос НИТа (АО «Национальные информационные технологии») и Министерства внутренних дел. Сейчас отработаем совместно, меньше чем через месяц будет услуга», - ответил в свою очередь министр информации и коммуникаций РК Даурен Абаев.





Министр внутренних дел РК Калмуханбет Касымов также заверил премьера, что вопрос будет решен.





«Людей особо не волнует, чья это компетенция – НИТа, МВД, МИКа, еще кого-то, люди говорят, мол, государство, вы приняли какой-то закон, мы как законопослушные люди пришли регистрироваться. Вот и все. Введение временной регистрации является правильной, необходимой мерой, это однозначно. Но вся проблема в том, как мы организовали эту работу. В этой связи мы еще раз на те же грабли наступили. Принимаем документ, принимаем законы, которые касаются людей, и не доводим основные положения. Нет информационной работы. Каждый раз мы здесь хромаем. На будущее надо это учесть – и сделать всю эту работу максимально удобной для граждан», - подчеркнул Б. Сагинтаев.





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Ксения Давыдова, Астана