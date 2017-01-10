Депутаты: Надо прямо сказать – временная регистрация создает людям определенные неудобства

Если поправка вносит раздор в обществе, то,конечно, мы будем думать, как всё это привести в порядок, вплоть до того, чтобы изъять эту поправку, чтобы не создавать людям проблем.

Мажилисмены Айкын Конуров, Ахмед Мурадов, Серик Сейдуманов рассказали «Саясат» , как они воспринимают новую норму по временной регистрации.





Айкын Конуров, депутат Мажилиса РК: «Реакция на поправку связана с недовольством с окружающей ситуацией. Это последствие экономического кризиса, который отражается не только на карманах, но и на умах наших людей. Поэтому более критичный взгляд на какие-то инициативы. Новое всегда вызывают такую реакцию у большинства людей. Как я понял, большинство людей не хочет вникать в суть вопроса. Эти поправки были введены в рамках закона, который разработали МВД и КНБ, по борьбе с терроризмом и экстремизмом. Я думаю, что эти поправки правильные. Потому что это вопрос безопасности граждан, а не ограничения каких-то свобод. То же можно видеть по реакции по обязательному использованию ремней безопасности в автомобиле. Все говорили: если я хочу, то я пристегиваюсь, я сам отвечаю за свою жизнь и безопасность. В этом плане надо тоже также рассуждать. Если государство другими способами не может обеспечить безопасность, то надо делать это такими мерами. Других вариантов нет.





Миграционные потоки раньше были сильно либерализированы. На сегодня маятник начал работать в обратную сторону – в сторону «затягивания гаек», потому что других вариантов нет. Если будут другие варианты для регулирования миграции внутри страны, то это можно будет рассмотреть.





Дискомфорт всегда будет появляться при усилении ответственности граждан за регистрацию по месту проживания. Это несёт определенную угрозу: человек зарегистрировался в одном месте, находится в другом, а появился вообще в третьем. Но если он не попал в поле зрения спецслужб, то ему, думаю, нечего бояться.





По большому счету эта норма направлена не против законопослушных граждан, а против тех, кто хочет скрыть своё местоположение. Соответственно многое зависит от исполнительной власти. Здесь должна быть кропотливая работа МВД с личным составом. Человек должен быть порядочным и честным, а если этого не будет, то будут перегибы. Люди будут возмущаться, будет напряженность. Об этом тоже говорилось на рабочих группах, но МВД уверило, что будет работать по тем группам, которые опасны для общества в целом».





Ахмед Мурадов, депутат Мажилиса РК: «Я входил в рабочую группу по этому законопроекту, когда он готовился. Самым затратным по времени обсуждением была эта поправка по регистрации. Мы не договорились до конца, какова должна быть её редакция. Если говорить обо мне, то я вообще предлагал снять эту позицию с дискуссии, потому что она вносит больше сумятицы, чем консолидации. МВД настаивало, аргументировало, доказывало, что нам необходимо принять позицию по регистрации. Мы дискутировали по ментальным делам, по казахским традициями, чего только мы не обсуждали, а решение было принято не единогласно, скажу вам честно, именно по этой поправке.





Когда мы обсуждали, у нас были все общественные силы – партии, лидеры и кого только не было – Мухтар Тайжан, Зауреш Баталова, партия «Ауыл» и ОСДП. На первом чтении этого законопроекта председатель Мажилиса РК Нурлан Нигматулин дал задание министерству: распишите всё пошагово и покажите состоятельность того, о чем вы говорите. Министерство в лице замминистра Рашида Жакупова дало целый расклад, из которого следует, что никаких проблем и неудобств эта новая система для наших граждан не создаст. А практика покажет, как она будет себя проявлять. Там только один аргумент – нам важно знать, кто и где находится, особенно в части профилактики терроризма и экстремизма.





Была ирония, что террористы не будут регистрироваться, а потом совершать теракты. В итоге норма ушла в том варианте, в котором она принята. Сегодня она в действии. Её реализация показывает, что не всё так, как предполагали и как хотели, не готовы сами службы и люди, не до конца разъяснено на местах. Кстати, в этот момент я еду в Шымкент. Неделю буду там, постараюсь посмотреть, как работает эта норма, что происходит в ЦОНах. Если складывается, что это вносит раздор в обществе, то конечно мы будем думать, как всё это привести в порядок, вплоть до того, чтобы изъять эту поправку, чтобы не создавать людям проблем. Ни одна поправка в закон не должна ухудшать положение. Это наша задача, задача депутатов – привести всё в порядок, чтобы всё было в соответствии с потребностями общества».





Серик Сейдуманов, депутат Мажилиса РК: « Первое - надо прямо сказать – временная регистрация создает людям определенные неудобства. Но когда мы рассматривали этот вопрос вкупе с другими вопросами: или у нас есть неудобства, причем будет адаптационный период, или мы – государство и общество – будем бессильны в моменты проявления терроризма и экстремизма. То есть надо было найти какое-то компромиссное решение. Поэтому мы понимали, что это создаст неудобства, поэтому мы поставили задачу для исполнительных органов – посмотреть, как будет происходить реализация, а затем уже внести коррективы нормативно-правовые акты по уточнению и уменьшению нагрузки на людей.





Депутаты тоже прописаны в других городах, нам тоже надо зарегистрироваться. Этот вопрос затронет особенно арендодателей и арендаторов. Обычных людей этот вопрос сильно не коснется. Я думаю, что волна в первое время спадет и через некоторое время все успокоится. У нас появится серьезный механизм для борьбы с терроризмом и экстремизмом. Ради этого и была поправка».





Автор: Халил Муканов