Что обязаны предоставить пассажирам при отмене или задержке авиарейса





обязан организовать для пассажиров в пунктах отправления и промежуточных пунктах следующие услуги: Итак, в соответствии со статьёй 86 Закона РК «Об использовании воздушного пространства Республики Казахстан и деятельности авиации» от 15 июля 2010 года, при отмене или задержке рейса по вине перевозчика или задержке, отмене рейса вследствие позднего прибытия воздушного судна, изменении маршрута перевозки перевозчик

1) предоставление (при наличии) комнаты матери и ребенка пассажиру с ребенком в возрасте до семи лет;

2) два телефонных звонка, в том числе по международным линиям связи, продолжительностью не более пяти минут или два сообщения по электронной почте при ожидании отправления рейса более двух часов;

3) обеспечение прохладительными напитками при ожидании отправления рейса более двух часов;

4) обеспечение горячим питанием при ожидании отправления рейса более четырех часов и далее:

через каждые шесть часов - в дневное время;

через каждые восемь часов - в ночное время;

5) размещение в гостинице, предоставляемой перевозчиком, при ожидании вылета рейса более восьми часов - в дневное время и более шести часов - в ночное время;

6) доставку транспортом, предоставляемым перевозчиком от аэропорта до гостиницы и обратно в тех случаях, когда гостиница предоставляется без взимания дополнительной платы.

Услуги, указанные в настоящем пункте, предоставляются пассажирам без взимания дополнительной платы.





При отмене или задержке рейса по вине перевозчика на срок свыше десяти часов перевозчик обязан по выбору пассажира:

1) обеспечить перевозку пассажира ближайшим рейсом до пункта назначения, указанного в билете, с предоставлением услуг в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи;

2) возвратить пассажиру полную стоимость билета.





В случае непредоставления вышеуказанных услуг, пассажир имеет право обратиться в уполномоченный орган.





Неисполнение либо ненадлежащее исполнение перевозчиком вышеуказанных обязанностей, по предоставлению услуг пассажиру при отмене или задержке рейса по вине перевозчика или задержке, отмене рейса вследствие позднего прибытия воздушного судна, изменения маршрута перевозки – влечет штраф в размере 200 месячных расчетных показателей (при повторном неисполнении в течение года после наложения административного взыскания, – влечет штраф в размере 1000 МРП).



