В Казахстане введен запрет на охоту с 16 февраля

Также ограничена суточная норма изъятия одного вида пернатой и пушной дичи на одного охотника до пяти особей.

Приказом и.о. Председателя Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан от 24 ноября 2016 года внесены изменения и дополнения в приказ от 24 июля 2015 года «О введении ограничений и запретов на пользование объектами животного мира, их частей и дериватов, установлении мест и сроков их пользования», сообщает Zakon.kz.





Приказом вводятся ограничения и запреты на пользование объектами животного мира.





В частности, введен запрет на охоту в период с 16 февраля по 14 июня. Также ограничена суточная норма изъятия одного вида пернатой и пушной дичи на одного охотника до пяти особей, кроме промысловой охоты.





Ограничения и запреты не распространяются на использование животных в научных целях.





Приказ вводится в действие по истечении 10 календарных дней после дня его первого официального опубликования.



