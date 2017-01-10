Минобороны назвало бредом публикацию Life.ru о причинах крушения Ту-154

"Все опубликованные LifeNews слухи о якобы установленных причинах авиакатастрофы Ту-154 в Сочи - абсолютный бред и выдумка издания. Комиссия по расследованию авиакатастрофы продолжает работу. Считаем недопустимым и аморальным пытаться, как LifeNews, голословно обвинять кого-то и выдумывать какие-то выводы до завершения расследования", - заявил официальный представитель ведомства Игорь Конашенков.





Ранее интернет-издание Life опубликовало сообщение со ссылкой на источники, согласно которому эксперты Минобороны предварительно установили причины авиакатастрофы: перегруженность самолета и ошибка пилота, который перепутал рычаги управления шасси и закрылками.





Крушение самолета Ту-154, направлявшегося в Сирию, произошло утром 25 декабря вскоре после взлета из аэропорта Адлера. На его борту находились 92 человека: военнослужащие, представители СМИ, глава фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, а также артисты ансамбля имени Александрова, летевшие поздравлять с Новым годом авиагруппу ВКС России на авиабазе Хмеймим в Сирии.



