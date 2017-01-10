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Минобороны назвало бредом публикацию Life.ru о причинах крушения Ту-154

10 января 2017, 17:15

В ведомстве отметили, что недопустимо "голословно обвинять кого-то и выдумывать какие-то "выводы" до завершения расследования".


Минобороны РФ опровергло публикации в СМИ о предварительных версиях крушения военного самолета Ту-154, передает ТАСС.

"Все опубликованные LifeNews слухи о якобы установленных причинах авиакатастрофы Ту-154 в Сочи - абсолютный бред и выдумка издания. Комиссия по расследованию авиакатастрофы продолжает работу. Считаем недопустимым и аморальным пытаться, как LifeNews, голословно обвинять кого-то и выдумывать какие-то выводы до завершения расследования", - заявил официальный представитель ведомства Игорь Конашенков.

Ранее интернет-издание Life опубликовало сообщение со ссылкой на источники, согласно которому эксперты Минобороны предварительно установили причины авиакатастрофы: перегруженность самолета и ошибка пилота, который перепутал рычаги управления шасси и закрылками.

Крушение самолета Ту-154, направлявшегося в Сирию, произошло утром 25 декабря вскоре после взлета из аэропорта Адлера. На его борту находились 92 человека: военнослужащие, представители СМИ, глава фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, а также артисты ансамбля имени Александрова, летевшие поздравлять с Новым годом авиагруппу ВКС России на авиабазе Хмеймим в Сирии.

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Фото © Снимок с видео/Пресс-служба МЧС России/ТАСС

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