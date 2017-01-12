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В Абу-Даби загорелся нефтеперерабатывающий завод

12 января 2017, 00:53

Идет работа по локализации пожара.


Пожар произошел на одном из нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) в ОАЭ, в эмирате Абу-Даби, передает ТАСС.

Об этом сообщила национальная нефтяная компания Абу-Даби Abu Dhabi National Oil Company, которой принадлежит предприятие.

"Мы подтверждаем информацию о возникновении пожара на НПЗ Takreer Ruwais (к западу от столицы Абу-Даби). Идет работа по локализации пожара, в настоящее время нет никакой информации о пострадавших", - отмечается в заявлении, размещенном на официальной странице Abu Dhabi National Oil Company в социальной сети Twitter.

В компании подчеркнули, что угрозы для местных жителей нет.


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