В Абу-Даби загорелся нефтеперерабатывающий завод

Пожар произошел на одном из нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) в ОАЭ, в эмирате Абу-Даби, передает ТАСС.

Об этом сообщила национальная нефтяная компания Абу-Даби Abu Dhabi National Oil Company, которой принадлежит предприятие.

"Мы подтверждаем информацию о возникновении пожара на НПЗ Takreer Ruwais (к западу от столицы Абу-Даби). Идет работа по локализации пожара, в настоящее время нет никакой информации о пострадавших", - отмечается в заявлении, размещенном на официальной странице Abu Dhabi National Oil Company в социальной сети Twitter.

В компании подчеркнули, что угрозы для местных жителей нет.