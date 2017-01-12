Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (701) 737-85-12
 
Новости за сегодня

Отец девочки-беркутчи отказался от предложенного Казахстаном гражданства

12 января 2017, 09:30

Он рассказал о том, что его и дочь приглашают в Казахстан, предлагают гражданство в обмен на славу.


В Голливуде история о монгольской девочке – охотнице с орлом - стала лакомым кусочком для акул мирового кинематографа. Напомним, в 2014 году в монгольском аймаке Баян-Өлгий 13-летнюю Айшолпан первым “обнаружил” фотограф Ашер Свиденски (Asher Svidensky). Впоследствии он стал известен благодаря серии восхитительных фото “о бесстрашных охотниках, приручивших этих гордых птиц”, сообщает ARD.



Он и поведал миру историю удивительной девочки, чей отец предпочел обучать её мастерству беркутчи и развивать именно её способности, несмотря на наличие сына. Так Айшолпан стала знаменитой на Западе. И тут в Баян-Өлгие появился британец Отто Белл, представляющий кинокомпанию “Олигвы Интертайнмент” (Нью-Йорк) с предложением снять документальный фильм о «феноменальной» девочке и мастерстве беркутчи “Орлиная охота”.



Р.Нургайв, отец юной охотницы, тоже стал знаменитостью. На днях на национальном телевидение Монголии вышло интервью с ним.

Он рассказал, что, как и его отец, является пастухом-тысячником. Держит 800 голов скота. Среди них 20 верблюдов, примерно 60 лошадей, а остальные животные - овцы и козы. Сейчас его семья зимует в 40 километрах от центра аймака Баян-Өлгий, рядом с горой Цамбагарав.



Он рассказал о том, что его и дочь приглашают в Казахстан, предлагают гражданство в обмен на славу.

«Хотя мы казахи, мы родились в Монголии, имеем монгольскую кровь. Мои предки тоже родились и жили здесь. Поэтому я горжусь тем, что родился и живу в Монголии, на этой земле. Мы приняли эту прекрасную судьбу от Аллаха. Никогда не забудем об этом. Нас просили стать гражданами Казахстана, но нас это не интересует. Потому что наша Родина – Монголия»,- говорит Нургайв.

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
читайте также