Отец девочки-беркутчи отказался от предложенного Казахстаном гражданства

Он и поведал миру историю удивительной девочки, чей отец предпочел обучать её мастерству беркутчи и развивать именно её способности, несмотря на наличие сына. Так Айшолпан стала знаменитой на Западе. И тут в Баян-Өлгие появился британец Отто Белл, представляющий кинокомпанию “Олигвы Интертайнмент” (Нью-Йорк) с предложением снять документальный фильм о «феноменальной» девочке и мастерстве беркутчи “Орлиная охота”.

Он рассказал, что, как и его отец, является пастухом-тысячником. Держит 800 голов скота. Среди них 20 верблюдов, примерно 60 лошадей, а остальные животные - овцы и козы. Сейчас его семья зимует в 40 километрах от центра аймака Баян-Өлгий, рядом с горой Цамбагарав.

Он рассказал о том, что его и дочь приглашают в Казахстан, предлагают гражданство в обмен на славу.



