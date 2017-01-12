Обрушение моста в Усть-Каменогорске: Найдены виновные в ЧП
12 января 2017, 15:43
Специалисты компании проводили ремонт без наряда допуска к производству работ повышенной сложности.
В Усть-Каменогорске нашли виновных в обрушении секции моста через реку Иртыш, передает телеканал "Хабар24".
В областной прокуратуре сообщили, что руководитель подрядной компании привлечен к административной ответственности сразу по 7 пунктам Трудового кодекса.
Напомним, инцидент произошел 24 ноября прошлого года. Четыре человека получили травмы различной степени сложности при разборе конструкций переправы.
По словам прокурор 1-го управления прокуратуры ВКО Каныша Матаева, прокуратура по результатам произведенного расследования установила стопроцентную вину работодателя. Ремонт специалисты компании проводили без наряда допуска к производству работ повышенной сложности. Пострадавшие мостостроители нарушили правила техники безопасности на аварийном объекте. Работодатель не обеспечил монтажников страховочными поясами и спецодеждой.
На фирму наложены два штрафа – на 150 (340 тыс. 350 тг.) и 80 (181 тыс. 520 тг.) МРП. Подрядчик также возместит причиненный здоровью работников ущерб.
Фото: 24.kz
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