В Турции открылся банк спермы для козлов
12 января 2017, 16:41
Для поддержки коз знаменитой ангорской породы в Турции основали первый в стране банк козлиной спермы.
Козы ангорской породы ежегодно производят примерно 3–5 кг высококачественной шерсти, которая служит основой тёплой, красивой и дорогой мохеровой пряжи, пишет Life.ru.
В Турции, на родине ангорцев, их численность и производительность падает все последние годы. Для поддержки и развития породы власти страны приняли решение о создании банка "элитной" спермы, которая будет использоваться для осеменения. Об этом сообщает Hurryiet Daily News.
— В то время как численность ангорских коз в Турции падает, она увеличивается в Северной Африке, США, Канаде, Новой Зеландии, Франции и России, — подчеркнул в интервью Hurryiet профессор факультета ветеринарии Университета Анкары Али Дашкин (Ali Daşkın). Стремясь переломить ситуацию, Дашкин возглавит новый проект по отбору, хранению и использованию спермы элитных самцов ангорской породы.
К работе привлечены также эксперты Научно-технологического совета Турции (TÜBİTAK) и Национального исследовательского совета Италии (CNR). Поддерживаемый правительством страны, TÜBİTAK выделил и финансирование в размере 240 тыс. турецких лир (порядка 4 млн рублей). По словам Дашкина, фермеры смогут подавать заявку на проведение осеменения своих животных. Стоимость услуг не называется.
Добавим, что новый проект Университета Анкары — далеко не первый в мире банк спермы сельскохозяйственных животных, в том числе коз. Деловой онлайн-ресурс для фермеров и производителей Livestock1 позволяет найти сотни поставщиков такой продукции.
Фото с сайта bugaga.ru
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