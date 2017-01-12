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В Усть-Каменогорске выросла цена на бензин

12 января 2017, 16:53

Не исключено, что цены на ГСМ и дальше продолжат расти.


В Усть-Каменогорске на нескольких АЗС стоимость самой ходовой марки горючего АИ-92 достигла 137 тенге за литр, передает YK-avto.kz.

Стоимость высокооктанового бензина АИ-95/96 по-прежнему держится на уровне 145 — 149 тенге за литр. Дизельное топливо отпускается по 128 — 131 тенге за литр, зимний вид данного горючего и вовсе достигает в цене 180 тенге. Не исключено, что цены на ГСМ и дальше продолжат расти.

В конце прошлого года министр энергетики РК Канат Бозумбаев назвал справедливой на тот момент стоимость 92-ого бензина в пределах 135 — 140 тенге за литр. В ходе правчаса в Мажилисе он также отметил, что импортозависимость по бензину в Казахстане составляет 30%, по дизельному топливу — 15-20%, авиационному — 70%.

Фото: Андрей Верба/YK-avto.kz

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