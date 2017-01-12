Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (701) 737-85-12
 
Новости за сегодня

На Украине из-за сильных морозов погибли 40 человек, более 800 пострадали

12 января 2017, 18:26

Основной причиной гибели стало замерзание в нетрезвом состоянии.


Сильные морозы на Украине стали причиной гибели 40 человек в течении недели. Об этом сообщила начальник управления экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Министерства здравоохранения Украины Татьяна Тимошенко, передает ТАСС.

"По состоянию на сегодняшнее утро 869 человек обратились за помощью в учреждения здравоохранения, из них госпитализированы 753 человека и, к сожалению, мы имеем 40 смертельных случаев. На сегодня это 40 человек, вчера это было 29 человек", - сказала она на брифинге в Киеве.

По словам Тимошенко, за прошедшие сутки на Украине от переохлаждения и обморожения погибли 11 человек. Она также уточнила, что больше всего погибших в Ровенской, Львовской и Николаевской областях. При этом основной причиной гибели людей в Минздраве назвали замерзание в нетрезвом состоянии.

С 6 января в течение недели на Украине фиксировали морозы, доходящие в ряде областей до минус 20-25 градусов

Фото: uaua.info.

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
читайте также