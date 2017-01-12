На Украине из-за сильных морозов погибли 40 человек, более 800 пострадали
12 января 2017, 18:26
Основной причиной гибели стало замерзание в нетрезвом состоянии.
Сильные морозы на Украине стали причиной гибели 40 человек в течении недели. Об этом сообщила начальник управления экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Министерства здравоохранения Украины Татьяна Тимошенко, передает ТАСС.
"По состоянию на сегодняшнее утро 869 человек обратились за помощью в учреждения здравоохранения, из них госпитализированы 753 человека и, к сожалению, мы имеем 40 смертельных случаев. На сегодня это 40 человек, вчера это было 29 человек", - сказала она на брифинге в Киеве.
По словам Тимошенко, за прошедшие сутки на Украине от переохлаждения и обморожения погибли 11 человек. Она также уточнила, что больше всего погибших в Ровенской, Львовской и Николаевской областях. При этом основной причиной гибели людей в Минздраве назвали замерзание в нетрезвом состоянии.
С 6 января в течение недели на Украине фиксировали морозы, доходящие в ряде областей до минус 20-25 градусов
Фото: uaua.info.
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