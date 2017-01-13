Взрыв котла в Шахане можно было предотвратить его охлаждением
13 января 2017, 06:30
В системе нагревательного аппарата было предусмотрено три этапа сигнальной защиты.
Взрыв котла в Шахане можно было предотвратить его охлаждением, сообщает Astana TV.
В системе нагревательного аппарата было предусмотрено три этапа сигнальной защиты. Об этом телеканалу «Астана» заявил директор фирмы по выпуску котлов Вагиф Мавлеев.
"Кочегар должен в любом случае при возникновении осложнений в работе охладить котел. У него есть сигнальный клапан, есть аварийный клапан, расширительный бочок. Это все по очереди срабатывает. Если возникла внештатная ситуация он должен был максимально поработать над тем, чтобы исчез очаг нагревания. И потом проверить наличие воды в котле. Во всем будет разбираться следствие", - сказал Вагиф Мавлеев.
Мавлеев отметил, компания производит котлы и выдает на них гарантию сроком на 18 месяцев. На рынке фирма уже 8 лет, и это первое ЧП за все время.
Устанавливают котлы жители самостоятельно, подчеркнул Мавлеев, и жалоб от них раньше не было.
Между тем, в причинах произошедшего разбирается межведомственная комиссия, которая пока не дает комментариев.
Пролить свет на обстоятельства трагедии смог бы кочегар, дежуривший 1 января в котельной. Однако рабочий скрывается, полиция ищет его уже 11 дней.
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