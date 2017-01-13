Посещающим диетолога мексиканцам вернут часть налогов

Это уже не первый шаг властей по борьбе за здоровье нации.

Минфин Мексики объявил, что налоговая служба вернет часть налогов тем, кто регулярно посещает диетолога. Таким образом, с нового года мексиканские налогоплательщики с лишним весом имеют еще один стимул начать худеть , пишет , пишет РИА Новости





Как отмечает портал Milenio, власти хотят стимулировать граждан к борьбе с ожирением путем налоговых послаблений. Всего речь может идти о возвращении или снижении налогов в общей сложности не более чем на 15% за счет счетов от диетологов, которые налогоплательщики должны прикладывать к своей ежегодной декларации.





Согласно данным опросов, 72,5% населения имеют проблему лишнего веса. В первую очередь это вопрос кулинарных привычек. С детства жители страны привыкают не к самой здоровой пище — такосам (кукурузным лепешкам с различными начинками), которые сами по себе являются очень калорийными. При этом большая часть жителей Мексики запивает подобную еду газированными сладкими напитками, что еще больше усугубляет эффект.





Это уже не первый шаг властей по борьбе за здоровье нации. В 2010 году была принята национальная программа по борьбе с ожирением, затем власти запретили продажу вредной еды в школах, а рестораны в столице Мехико обязали бесплатно предоставлять клиентам очищенную питьевую воду вместо газировки. При этом власти решили ввести дополнительное налогообложение ряда вредных продуктов питания для уменьшения объемов их потребления.



